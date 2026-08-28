Ituzaingó: retiran un juguete de la venta por ser tóxico para los niños

El Gobierno Municipal, en cumplimiento con las directivas emitidas por el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la provincia de Buenos Aires, ha ordenado el retiro inmediato de todos los escaparates y puntos de venta del distrito del juguete sensorial comercializado bajo el nombre de “Squeezy Dumpling”. La disposición se enmarca en una alerta sanitaria urgente tras confirmarse la presencia de altos niveles de benceno en la composición del artículo.

Alerta sanitaria y toxicidad

El “Squeezy Dumpling”, un producto blando diseñado para ser manipulado constantemente por los niños, representa un grave riesgo para la salud pública. Los análisis de laboratorio provinciales detectaron concentraciones de benceno que superan los límites permitidos por las normativas de seguridad infantil.



El benceno es un hidrocarburo altamente volátil y nocivo. De acuerdo con los parámetros de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la exposición a este químico está directamente relacionada con afecciones hematológicas y neurológicas graves.

"El benceno puede ingresar al organismo por inhalación o por contacto directo con la piel, sin necesidad de que el objeto sea llevado a la boca. Su absorción cutánea es rápida y silenciosa", detalla el informe técnico que fundamenta la medida de retiro.

Inspecciones y régimen de sanciones

Para garantizar el cumplimiento de la ordenanza, el municipio ha desplegado un operativo de fiscalización en jugueterías, bazares y comercios minoristas. Los inspectores municipales tienen la orden de verificar que el producto no continúe exhibido ni almacenado para su venta.



En caso de detectarse el incumplimiento de la normativa, el Estado municipal procederá con la incautación inmediata de la mercadería y aplicará severas sanciones económicas a los comerciantes involucrados, amparándose en la Ley Nacional 24.240 de Defensa del Consumidor.

Estado Ausente, sin organismo Regulador:

En Argentina, la regulación y certificación de los juguetes es un proceso compartido entre el Estado nacional (que establece las normas) y los organismos técnicos (que evalúan los productos).

La Secretaría de Industria y Comercio de la Nación: Es la autoridad de aplicación que establece los reglamentos técnicos obligatorios de seguridad que deben cumplir los juguetes (como las Resoluciones 163/2005 y 313/2025). Su rol es exigir que todos los juguetes lleven el Sello "S" de seguridad antes de poder comercializarse en el país.



Para obtener el Sello de Seguridad, los fabricantes o importadores deben ensayar sus productos en laboratorios reconocidos y certificar a través de organismos acreditados por el OAA (Organismo Argentino de Acreditación). Los principales entes que realizan esta certificación son:



IRAM (Instituto Argentino de Normalización y Certificación): Además de elaborar las normas técnicas (Normas IRAM-MERCOSUR), evalúa como ente certificador que los juguetes cumplan con todos los requisitos de seguridad mecánica, física y química.



INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial): A través de su área de Organismo de Certificación, ensaya y certifica el cumplimiento normativo para avalar la seguridad de los juguetes en el país.



Para el consumidor final, la garantía de que un juguete pasó por este proceso es encontrar el Sello "S" negro (junto al logo del organismo certificador, como IRAM o INTI) impreso en el envase del producto.

El mercado de juguetes no regulados en cifras

La proliferación de juguetes sin certificación oficial es una problemática creciente en el comercio minorista. La presencia de sustancias prohibidas como el benceno suele asociarse a procesos de fabricación de bajo costo que eluden los controles de calidad internacionales.

Protocolo de acción para los consumidores

Las autoridades instan a la población a revisar los cuartos de juego y actuar con celeridad si han adquirido este producto en las últimas semanas. El municipio ha establecido un protocolo directo de acción y denuncia:



Aislamiento del producto: Si posee un “Squeezy Dumpling” en su domicilio, retírelo de forma inmediata del alcance de los niños.



Desecho seguro: Coloque el juguete dentro de una bolsa plástica gruesa, ciérrela herméticamente y deséchelo en los contenedores de residuos no reciclables para evitar su manipulación por terceros.



Reporte de comercialización: Si observa que el producto sigue a la venta en algún establecimiento local, no confronte al vendedor. Denuncie la infracción de inmediato.



Para canalizar las denuncias de manera anónima y efectiva, la Dirección de Defensa de los Derechos del Consumidor ha habilitado las siguientes líneas telefónicas de atención directa: 2120-1873, 2120-1874 y 2120-1875.



¿Has verificado recientemente las etiquetas de certificación de seguridad en los juguetes que adquires para tu familia?