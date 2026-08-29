Vuelen las bicicleteadas a Ituzaingó

El gobierno municipal invita a los vecinos y vecinas a participar de una nueva edición de las tradicionales bicicleteadas que recorren las calles de los distintos barrios del distrito. Este año, la consigna es “Florecerán Pañuelos”, en el marco del 50° aniversario del último golpe cívico militar.



Las bicicleteadas se realizan cada año para que los chicos y chicas de escuelas y jardines, sus familias y la comunidad en su conjunto, disfruten sobre ruedas las calles de sus barrios. El objetivo es promover la actividad física y la movilidad sostenible, a la vez de generar espacios de encuentro con la comunidad. Este año serán durante el mes de septiembre y octubre y recorrerán las calles de los barrios Procrear, Barrio Nuevo, Udaondo, San Alberto e Ituzaingó Sur, entre otros.



Convocatoria 13.30hs



Bicicleteada Barrio Los Cardales-Las Cabañas - 1° de septiembre a las 14:00 hs:

Salida: EP 18 (Los Cardales y Nicolás Repetto)

Llegada: Barrio PROCREAR (Del Mate Amargo y Julián Agustín García)

Bicicleteada Udaondo - 8 de Septiembre a las 14:00 hs:

Salida de Udaondo: EP 14 (Martín Castro 2351)

Salida de Barrio Nuevo: CDS Barrio Nuevo (Alsina 4345)

Salida nivel inicial: Facundo y Zorrilla de San Martín

Llegada: CDS La Torcacita (Horacio Quiroga 4401)





Bicicleteada Barrio San Alberto - 29 de septiembre a las 14:00 hs:

Salida: Plaza Libertador San Martín (Herzl y Ombú)

Salida nivel inicial: Escuela N°12 (Colombia 2705)

Salida: Plaza San José (Santa Cruz y Fructuoso Rivera)

Salida nivel inicial: Plaza Eva Perón (Tel Aviv 2900)

Llegada: Polideportivo San Alberto (Grecia 2640)

Bicicleteada Ituzaingó Centro - 6 de octubre a las 14.00hs:

Salida: Boulevard Fleming y León Bloy

Salida nivel inicial: Pedro Zanni y Jorge Lahitte

Llegada: Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles)

Convocatoria 9.00hs

Bicicleteada Ituzaingó Sur - el 20 de octubre a las 9.30 hs:

Salida: 24 de Octubre y Cjal. Firpo

Salida nivel inicial: Caaguazú y Dr. Gelpi

Llegada: Plaza del Sol (Cesáreo B. de Quiróz y Gral. Manuel Pinto)

Además, en esta oportunidad, la propuesta invita a llevar pañuelos con frases, bordados, dibujos y flores pintadas para mantener viva la memoria colectiva, promover la participación comunitaria y hacer de cada pañuelo un símbolo de Memoria, Verdad y Justicia, con motivo de la conmemoración de los 50 años de la última dictadura cívico-militar.

Durante las jornadas, en un punto de encuentro previo a la largada, los vecinos, vecinas e instituciones educativas participarán de las actividades de entrada en calor junto a profesores y profesoras del municipio. Además, hacia el final de cada bicicleteada, los más chicos van a disfrutar de juegos, actividades y sorteos.



