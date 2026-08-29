Ituzaingó, cerca del descenso directo

El Verde cayó ante Dock Sud por 2 a 0 en el Carlos Sacaan, y quedó cerca de descender a la cuarta categoría del fútbol argentino. Ahora, se viene Excursionistas en el Bajo Belgrano.



Bajo una tarde radiante de sol y a la espera de la primavera, se enfrentaron por la fecha 33 de la Primera B Metropolitana, el "León" y el "Docke" en un duelo de necesitados.



En la primera parte, Ituzaingó intentó tomar el control del juego y generó algunas llegadas en el primer tiempo, aunque no logró incomodar al arquero Tomás Tello.



Por su parte, Dock Sud tuvo una situación muy clara de la mano de Gonzalo Gómez, quien estrelló un remate en el travesaño.



En el segundo tiempo, el León continuó con cierta superioridad en el trámite y ocasionó oportunidades claras para destrabar el cero.



Una fue un disparo por lo bajo de zurda de Franco Luppino que Tello mandó al tiro de esquina. Otra fue un cabezazo de Pablo Despósito que pegó en el palo.



Sin embargo, los dirigidos por Diego Ayoroa no aprovecharon las situaciones que tuvo y lo pagó caro sobre el final.



En el minuto 86, el Darsenero rompió la paridad con un golazo de Gonzalo Gómez, que se la picó a Lautaro Barraza.



Mientras que, a los 93’, Brandon Arriola sentenció para el Docke con una definición al segundo palo.



Finalmente, Ituzaingó sufrió una nueva caída, la número 21 en lo que va del torneo.

El equipo que dirige Diego Ayoroa sigue último, con 14 puntos y, por el momento, está a 18 unidades de Flandria (quien hoy se salvaría del descenso).



En su próxima presentación, el León visitará a Excursionistas, el puntero, en día y horario a confirmar, sabiendo que si no consigue los tres puntos, descendería a la Primera C.