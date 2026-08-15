Ituzaingó empató en Merlo Norte a vísperas del clásico

El Verde igualó 1 a 1 ante Argentino de Merlo en condición de visitante, y rescató un punto agrídulce pensando en el Clásico del Oeste ante Deportivo Merlo, que será el próximo fin de semana en el Estadio Carlos Sacaan.



En una tarde con mucha humedad, en el Estadio Juan Carlos Brieva, se enfrentaron cara a cara por la fecha 30 de la Primera B Metropolitana, la "Academia Merlense" y el León, que necesitaba de un triunfo para respirar en la zona roja del descenso directo.



El primer tiempo arrancó electrizante, dado que Ituzaingó se puso arriba en el marcador a los 3', a través de una pelota parada donde Alejo Politano, de cabeza, decretó el primer gol del encuentro.



Luego, a los 7 minutos, Argentino de Merlo llegó a la igualdad con un polémico penal que cobró el árbitro Valentín Bocaccia. Luciano Romero desde los doce pasos, puso el empate para el dueño de casa.



No obstante, el Verde contó con varias chances para llegar al segundo gol, pero falló en los últimos metros, y ambos equipos se fueron al entretiempo, con pardas en uno.

En la parte complementaria, el encuentro se tornó muy parejo y luchado en el mediocampo, dado que generó dos situaciones claras para llevarse el triunfo.



El primero, fue un remate desde afuera del área por parte de Matías Campusano, luego un jugadón de Segundo Gras, que le tiró un caño a Nahuel Sica, y de derecha, el tiro salió muy desviado.



Pero, a falta de cinco minutos para el final del partido, Ituzaingó se quedó con diez hombres tras la expulsión del autor del primer tanto, por aplicar un codazo a un jugador de Argentino de Merlo, y así el match finalizó con un sabor agrídulce para los dirigidos por Diego Ayoroa.

De esta manera, el Verde se llevó un punto de Merlo Norte, y todavía sigue en el último lugar de la tabla de posiciones con trece puntos.



Ahora se viene una nueva edición del "Clásico del Oeste" ante el Deportivo Merlo, el próximo sábado a partir de las 15 hs, en el Estadio Carlos Sacaan, donde habrá público visitante del "Depo", y el León necesita conseguir de manera urgente el triunfo para achicar distancia al CADU (26 puntos) en el descenso directo, y soñar con una posible permanencia en la B Metropolitana.



Fotos: Carlos Borgonovo