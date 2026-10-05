A Ituzaingó se le escapó el triunfo en Villa Lynch

El Verde ganaba 2-0 con tantos de Joseph Odunukwe y Jonathan Maza, pero en 25 minutos, UAI Urquiza se lo dió vuelta y se quedó con la victoria, en busca de la salvación.



En una tarde primaveral, se enfrentaron en el Monumental de Villa Lynch, el "Furgón" y el "León", donde el Verde necesitaba conseguir los tres puntos, nada de eso sucedió.



En una primera parte que pasó muy poco para ambos equipos, donde hubo aproximaciones, tanto para la UAI Urquiza como para Ituzaingó, el segundo tiempo, el Verde arrancó mejor la parte complementaria, y se puso en ventaja con gol de Joseph Odunukwe a los 3 minutos.



Luego, en el minuto 14, Ituzaingó estiró la diferencia a dos goles con un golazo de Jonathan Maza, mediante un tiro libre ejecutado y que se coló junto al ángulo, puso el 2-0 parcial para los dirigidos por Diego Ayoroa.



Pero, como en cada encuentro de la categoría que van pasando las fechas, en 25 minutos, el local puso quinta a fondo, y se llevó un triunfo impensado, de la mano de Enzo Díaz, Franco Mesa y un penal ejecutado desde los doce pasos por intermedio de Nahuel Ríos, cuando el partido se moría.

De esta manera, el Verde, sin alma, sin corazón, sin entrega, y sin aguantar la victoria parcial, perdió otro partido más sobre la hora, cuando restan cuatro fechas para la finalización del Campeonato de la Primera B Metropolitana.

Ahora, Ituzaingó recibirá en el Carlos Sacaan, que será a cabildo abierto, a Argentino de Quilmes, este sábado a las 15 hs.