Para la próxima temporada de la Primera C, el Verde ya cuenta con cuatro bajas que no seguirán en el club, y además se confirmó la continuidad de Diego Ayoroa a partir del 2027.



Finalizada la temporada de Ituzaingó, en la que nunca pudo hacer pie en la Primera B Metropolitana y sentenció su descenso con seis fechas de antelación, el club comenzó a trabajar en la reestructuración del plantel de cara al próximo año.



Como puntapié inicial, Diego Ayoroa se mantendrá en el cargo de director técnico para encarar la Primera C, luego de haberse hecho cargo del equipo en los últimos 14 partidos del torneo, tras la salida de Matías De Cicco.



Además, se dio a conocer que cuatro futbolistas no seguirán en el Verde. Ellos son: el mediocampista Juan Manuel Fernández, el delantero Segundo Gras, el lateral-volante Mauricio Bermejo y el defensor Mauro Aguirre.



En cuanto a Fernández, el volante central de 31 años, llegado desde Villa Dálmine, jugó 21 partidos en esta temporada, 14 como titular, sin goles.



Luego, Segundo Gras, delantero de 23 años, continuaría su carrera en otro club. disputó 28 partidos de esta temporada (17 como titular) y marcó 2 goles.

Cabe destacar que el atacante debutó en la B Metro en 2023 y tras dos ciclos en el León, convirtió 6 goles en 49 partidos.



Por el lado del volante, Bermejo, que llegó en esta temporada desde Colegiales, jugó 26 partidos, siendo titular en 16.



Y por último, el defensor Aguirre tuvo 27 presencias, jugando 17 partidos como titular, mientras que desde el banco de suplentes ingresó en diez oportunidades, y no convirtió goles.



Estas cuatro salidas se suman a la de Lautaro Mena, quien no renovó su contrato con Ituzaingó y jugó su último encuentro ante Villa Dálmine, cuya derrota determinó la pérdida de categoría para el León.