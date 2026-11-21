El mercado de trabajo local suma una excelente noticia para quienes se encuentran en la búsqueda activa de empleo o desean dar un salto en su desarrollo profesional. Esta semana, el Servicio de Intermediación Laboral de Ituzaingó anunció la apertura de una serie de convocatorias destinadas exclusivamente a personas que residen dentro del distrito.





Las vacantes anunciadas abarcan un abanico de rubros, desde el sector automotriz y textil hasta el gastronómico, hotelero y el comercio electrónico. En primer lugar, se busca personal de mantenimiento y asesor/a comercial para sumarse al equipo de una renombrada concesionaria de automóviles del partido.





A su vez, se anunció una convocatoria para el puesto de e-commerce manager en una reconocida fábrica de trajes de baño. Por otra parte, en cuanto a la industria textil, se busca una operaria para incorporarse a una importante empresa del sector.

Como si esto fuera poco, se abrieron vacantes para cubrir el rol de recepcionista en una destacada firma de servicios de hotelería y la de un sushiman para integrar el equipo de trabajo de un importante local gastronómico especializado en sushi.





Los interesados en postularse a cualquiera de los puestos deben tener en cuenta las siguientes vías de contacto: pueden acercar el currículum vitae impreso de lunes a viernes, en el horario de 8:00 a 15:00 hs, en la oficina ubicada en Fragio 183, mientras que aquellos que prefieran la modalidad virtual o no puedan acercarse en persona, pueden enviar su CV por correo electrónico a la dirección oeintermediacionlaboral2@gmail.com, especificando en el asunto el puesto al que aspiran.