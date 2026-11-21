Tres integrantes de una misma familia fueron detenidos en la localidad de Castelar, partido de Morón, acusados de regentear un punto de venta de drogas al menudeo en el barrio Atalaya. El procedimiento culminó con el secuestro de más de un centenar de dosis de cocaína, marihuana y elementos de fraccionamiento.



La investigación se inició a partir de denuncias anónimas radicadas por vecinos ante la Delegación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas de Morón y la Secretaría de Seguridad local. Los testimonios advertían sobre el funcionamiento de un presunto búnker en una vivienda ubicada sobre la calle Lacarra, entre 14 de Julio y Miró, al cual acudían compradores de manera constante.



A raíz de estos datos, personal de Drogas Ilícitas desplegó tareas de campo que incluyeron seguimientos, toma de fotografías y filmaciones encubiertas. De esta manera, los investigadores lograron acreditar las maniobras de comercialización e identificar a los responsables de la actividad: un hombre conocido en la zona como "Gastoncito", su pareja, apodada "Anto", y la madre de esta última, una mujer de nacionalidad uruguaya identificada bajo el alias de "La Lolly", quien residía en el mismo inmueble.



Con los elementos recolectados, la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 9 especializada en Estupefacientes de Morón, a cargo de la fiscal Dra. Marisa Monti, solicitó la correspondiente orden de allanamiento al Juzgado de Garantías N° 3, encabezado por el Dr. Gustavo Robles.



Antes de irrumpir en la propiedad, y por directiva judicial para certificar la venta en flagrancia, los efectivos interceptaron en las inmediaciones a un "comprador previo" que acababa de adquirir estupefacientes en el lugar.

Con la prueba confirmada, se ejecutó el allanamiento con el apoyo de móviles municipales de la Secretaría de Seguridad de Morón. Durante el operativo, la Policía concretó la aprehensión de los tres sospechosos e incautó más de 100 dosis de clorhidrato de cocaína fraccionadas en distintos tamaños, compactos de la misma sustancia, marihuana, una balanza de precisión, dinero en efectivo y teléfonos celulares.



Por disposición de la fiscal Monti, los tres detenidos quedaron a disposición de la Justicia imputados por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización (infracción a la Ley 23.737).