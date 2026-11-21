Morón: llegaron nuevas ofertas al Mercado Municipal
Enzo Ariel Resino
Hasta el domingo 22 de noviembre, los vecinos de Morón podrán encontrar carnes, frutas, verduras, lácteos y panificados a precios accesibles
Este mercado ubicado en Av. Presidente Perón 3883 logró instalarse como un punto de referencia en la región. La clave de este éxito radica en una formula sencilla: la comercialización directa del productor al consumidor, sin la necesidad de intermediarios, con productos a precios realmente accesibles para el bolsillo.
Esta dinámica, enmarcada en el programa provincial Mercados Bonaerenses, es lo que permite a las familias acceder a productos de primera necesidad a precios económicos. De esta forma, los vecinos de zona oeste encuentran en el Mercado Municipal de Morón un espacio donde realizar sus compras y cuidar la economía de cada familia.
Dicho esto, llega un nuevo fin de semana y tanto los vecinos de Morón como de distritos cercanos, contarán con la posibilidad de aprovechar las increíbles promociones del Mercado Municipal. En esta oportunidad, desde el espacio anunciaron una gran lista de ofertas y descuentos que encontrarán disponibles tanto el sábado 21 como el domingo 22 de noviembre.
Conocé todas las ofertas del Mercado Municipal de Morón para este fin de semana
- Super hamburguesas x 2kg - $24.999 pesos.
- Pata y muslo x 3kg - $9.999 pesos.
- Pechito x 2kg - $15.999 pesos.
- Picada x 2kg - $19.999 pesos.
- Supremas x 2kg - $17.999 pesos.
- Naranja x 1kg - $1.000 pesos.
- Banana Bolivia x 2kg - $6.000 pesos.
- Mandarina x 2kg - $4.000 pesos.
- Papa x 2kg - $3.500 pesos.
- Cebolla x 2kg - $3.500 pesos.
- Tomate x 1kg - $2.500 pesos.
- Lechuga x 1kg - $4.000 pesos.
- 3 tapas de pascualina - $4.500 pesos.
- Tapas de empanadas (rotiseras) x 48 unidades - $6.000 pesos.
- Pan x 1kg - $2.800 pesos.
- 48 sándwiches triples surtidos - $28.000 pesos.