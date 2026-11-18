La Selección Argentina despidió la temporada con una auténtica fiesta de fútbol y goles en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde vapuleó por 7 a 0 a Costa Rica en el último amistoso del año.



El conjunto dirigido por Lionel Scaloni dejó rápidamente atrás el traspié ante Uruguay y regaló una actuación de alto vuelo ofensivo ante su público, evidenciando la frescura y el enorme potencial de la nueva generación que empieza a pedir pista en la Albiceleste.



Desde el inicio, el trámite mostró un dominio absoluto del elenco nacional.



El marcador se abrió temprano, a los 8 minutos, cuando Nicolás Paz capitalizó una gran jugada colectiva y sacó un zurdazo preciso para poner el 1-0.

Lejos de bajar la intensidad, Argentina amplió la diferencia con una ráfaga demoledora en la primera mitad: Julián Álvarez apareció con olfato goleador para estampar el segundo tras un centro atrás de Agustín Giay, repitió poco después con un violento remate.

Luego, el propio Nico Paz firmó un verdadero golazo de derecha para sellar un lapidario 4-0 antes del descanso.



En el segundo tiempo, Lionel Scaloni movió el banco de suplentes para darle frescura y minutos a los jóvenes valores.



El impacto fue inmediato. Franco Mastantuono, de destacada actuación, necesitó apenas dos minutos en cancha para recibir una asistencia filtrada de Máximo Perrone y definir con categoría.



Más tarde, Alexis Mac Allister aprovechó una presión alta en la salida rival para rubricar el sexto, y sobre el cierre, el propio Mastantuono combinó con Giuliano Simeone para clavar el 7-0 definitivo.

🇦🇷 ¡GOL DE ARGENTINA! Es el séptimo, es el séptimo y lo hizo Mastantuono 👌



Argentina 7 - 0 Costa Rica | Con @giraltpablo y @clankjpv por Telefe 📺 #ArgentinaXTelefe pic.twitter.com/7d8xjK34Ir — telefe (@telefe) November 18, 2026

Con destellos de gran fútbol, rendimientos individuales sobresalientes y una renovación que ilusiona de cara al futuro, La Scaloneta cerró el año de la mejor manera: reconquistando la confianza y dejando en claro que el recambio generacional marcha a paso firme.