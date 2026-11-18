Hace tan solo unos días, el centro de atención en las redes sociales se trasladó a Ituzaingó de la mano de @margaritasadrinas, una influencer que se encarga de recorrer y recomendar los rincones gastronómicos más destacados de Buenos Aires. Recientemente, la creadora de contenido se acercó a Guula Burgers y su veredicto dejó en claro que este rincón es una parada obligada para los fanáticos del buen comer.





Ubicado en Lavalleja 89, Guula Burgers se presenta principalmente como un local de formato take away. Sin embargo, lo que realmente deslumbró a la influencer fue la combinación perfecta entre innovación, sabor de alto nivel y una relación precio-calidad difícil de igualar en la zona.





Entre los puntos fuertes que destacó en su reseña, la influencer remarcó que los precios del menú son sumamente accesibles. Un combo completo que incluye hamburguesa con papas sazonadas arranca desde los $11.000. Además, la propuesta se distingue por sus carnes preparadas bien al estilo smash (aplastadas a la plancha para lograr esa costra crujiente), acompañadas por un pan que es "una manteca" por su suavidad y textura. Todas las hamburguesas vienen acompañadas por papas acanaladas, con la posibilidad de sumar varios dips.

Una de las grandes particularidades de Guula Burgers es la renovación constante a través de su hamburguesa del mes. La joven tuvo la oportunidad de probar la edición actual, una combinación original que integra jalapeños incrustados en la propia carne, nachos crocantes y una generosa capa de guacamole. Según sus palabras, se trata de una de las opciones más innovadoras y ricas que ha probado hasta el momento. Para quienes prefieren la variedad, el local ofrece la Universo Guula, un combo por $33.000 que incluye tres hamburguesas distintas, papas y bebida, ideal para compartir o probar diferentes estilos de una sola vez.





La carta ofrece múltiples alternativas pensadas para todos los gustos: nuggets, papas sazonadas, papas con cheddar, aros de cebolla y bebidas, entre otras.