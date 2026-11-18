La DDI Morón desbarató a la organización criminal que a principios de septiembre había protagonizado un violento asalto a mano armada en un supermercado de Ituzaingó sur, tras una serie de allanamientos en distintos puntos del Conurbano y la Ciudad de Buenos Aires. Al momento del robo, los delincuentes iban vestidos con indumentaria similar a la de la Policía Federal Argentina.

El violento robo

El hecho original ocurrió el 4 de octubre de este año en el comercio "Luna", ubicado en calle Cuyo al 600 de Ituzaingó sur. En aquella oportunidad, una banda integrada por al menos seis delincuentes armados y vestidos con indumentaria similar a la de la Policía Federal Argentina irrumpió en el establecimiento.



Durante el violento golpe, los falsos policías redujeron a los dueños y a clientes ocasionales, agredieron a golpes a un adolescente y se alzaron con unos cinco millones de pesos y varios teléfonos celulares antes de huir a bordo de un vehículo gris sin patente.

Investigación y allanamientos

La UFI N° 1 Descentralizada de Ituzaingó encomendó la investigación a los detectives de la DDI de Morón. Tras tareas de entrecruzamiento de datos, análisis de cámaras de seguridad y seguimiento, los investigadores lograron individualizar los domicilios de los sospechosos e identificar los vehículos utilizados por la banda.



Con las pruebas reunidas, el magistrado interviniente avaló la investigación y ordenó un total de siete allanamientos simultáneos que se concretaron en las últimas horas en las localidades de Merlo, La Matanza, Morón, Lomas de Zamora y Tres de Febrero.



Como resultado de los operativos, los efectivos concretaron la detención de un hombre de 57 años en un domicilio de Merlo, a quien le secuestraron municiones y prendas de vestir compatibles con las utilizadas en el asalto. Asimismo, en un departamento de Lomas del Mirador, fue aprehendido otro sospechoso, también de 57 años, en cuyo poder se halló una pistola Bersa calibre .380.



En otro de los objetivos allanados en el partido de Merlo, quedó aprehendida una mujer de 57 años, y se incautó una camioneta Volkswagen Amarok negra. En paralelo, los investigadores interceptaron y secuestraron otros vehículos vinculados a la logística del grupo, entre ellos una camioneta Toyota Hilux SW4 blindada y un Peugeot 208 blanco.



Todos los aprehendidos quedaron a disposición de la fiscalía, imputados por el delito de "Robo agravado por el uso de arma de fuego cometido por banda y falsa calidad simulada", y serán trasladados a sede judicial para prestar declaración indagatoria, mientras la investigación continúa abierta para dar con el resto de los prófugos.