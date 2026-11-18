Durante el próximo fin de semana largo, los usuarios de la Línea Sarmiento deberán contemplar modificaciones operativas en sus viajes. La empresa estatal Trenes Argentinos informó que los trenes prestarán un servicio limitado únicamente entre las estaciones de Once y Castelar, interrumpiendo el tramo hacia el resto de la zona oeste a partir de las 14 horas del sábado 21 y hasta la finalización de la jornada del lunes 23 de noviembre inclusive.

Obras de señalamiento en las estaciones de Padua e Ituzaingó

La medida obedece a la ejecución de intensos trabajos de señalamiento que se desarrollan en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada a nivel nacional por el Gobierno Nacional. En esta etapa puntual del plan operativo, se llevará a cabo la renovación de circuitos de vía en el sector comprendido entre las estaciones de San Antonio de Padua e Ituzaingó.



Las tareas programadas forman parte del tramo final de una intervención integral destinada a la renovación total de los circuitos de vías y los cables de señalamiento en la traza que une a los municipios de Morón y Moreno.

Detalles de los trabajos y retorno al esquema habitual

La intervención en la infraestructura ferroviaria se viene desarrollando de manera progresiva a través de distintas fases operativas. Con anterioridad, los equipos técnicos realizaron las tareas de zanjeo para posibilitar la sustitución de los cables antiguos, la colocación del nuevo cableado de comunicación y las correspondientes readecuaciones en las mesas de mando de señales situadas en las estaciones estratégicas de Haedo, Castelar y Moreno.



De acuerdo a lo comunicado por la empresa operadora, la prestación completa del servicio con sus frecuencias habituales se restablecerá a partir de las primeras horas del martes 24 de noviembre. Asimismo, remarcaron que el desarrollo de los trabajos previstos en la vía pública queda sujeto a las condiciones meteorológicas, por lo que las tareas podrían ser suspendidas en caso de registrarse lluvias o tiempo desfavorable.