El Juzgado en lo Civil y Comercial N° 12 de Morón condenó a Libra Compañía Argentina de Seguros S.A. a indemnizar con un total de $9.500.000 al dueño de una motocicleta robada tras un injustificado rechazo de cobertura.



El hecho que originó la demanda ocurrió el 22 de noviembre de 2023, cuando a la víctima le sustrajeron su Yamaha NM-X, la cual se encontraba estacionada en la calle Olazábal, esquina Rojas, en la localidad de Ituzaingó norte. El mismo denunció que el vehículo había quedado sin las llaves puestas y con el trabavolante accionado.



La compañía rechazó el siniestro alegando "culpa grave" del asegurado, argumentando que debió utilizar medidas de seguridad adicionales como alarmas o candados en el disco de freno. Sin embargo, la jueza desestimó este planteo basándose en la Ley de Defensa del Consumidor, al considerar que dejar la moto con la traba colocada no constituye negligencia ni una despreocupación manifiesta frente al riesgo.



Como resultado, la magistrada ordenó a la aseguradora abonar el valor actualizado de reposición del vehículo por $4.579.405,69. A esta cifra se le sumaron $3.000.000 en concepto de daño moral, tras comprobarse mediante pericias que la víctima sufrió estrés postraumático agravado por el accionar de la empresa; y una multa civil (daño punitivo) de $2.000.000 para sancionar la falta hacia los derechos del consumidor exhibido por la compañía.