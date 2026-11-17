Un hombre de 32 años fue detenido en las últimas horas en el centro de Morón tras ser interceptado por la Policía cuando intentaba escapar con indumentaria robada de un local comercial.



El hecho se registró en las inmediaciones del comercio de ropa deportiva "GRID", ubicado sobre la avenida Rivadavia al 18200. Según informaron fuentes policiales, efectivos de la Comisaría 1.ª de Morón que realizaban tareas de prevención en la zona de las calles Belgrano entre Almirante Brown y Rivadavia, fueron alertados sobre el ilícito, lo que permitió desplegar un operativo cerrojo para dar con el sospechoso.



Durante la requisa de rigor al sospechoso, quien registra domicilio en la localidad matancera de González Catán, los uniformados incautaron una gorra y un elemento clave para la modalidad delictiva: un imán redondo utilizado específicamente para desactivar y retirar las alarmas de la indumentaria en exhibición.

De acuerdo con la reconstrucción del hecho, el aprehendido había logrado sustraer del local un short deportivo de la marca Adidas. Sin embargo, en su huida apresurada, dejó abandonadas otras cuatro prendas a las que previamente ya les habían quitado los dispositivos de seguridad electrónicos.



Tras el procedimiento, el aprehendido quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5 del Departamento Judicial de Morón, a cargo de la Dra. Lobos. La fiscalía dispuso la formal detención del individuo y su traslado a la sede judicial en el marco de una causa caratulada preliminarmente como "Hurto en grado de tentativa".