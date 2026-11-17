Mikhuna Nikkei, la cadena de fusión peruano-japonesa que se convirtió en un fenómeno viral en redes sociales, inauguró su sucursal número 25 en Castelar. El flamante local se ubica sobre Av. Santa Rosa 1391, en pleno corazón gastronómico de la localidad. Con este desembarco en el oeste, la marca suma una nueva sede a las que ya tiene en barrios porteños como Palermo, Colegiales y Villa del Parque, además de otras ciudades de la provincia de Buenos Aires.



La propuesta gira en torno a su célebre sistema de tenedor libre se sushi, que cuesta $30.000 pesos. Funciona con turnos de dos horas e incluye entradas como tequeños o arrolladitos, además de repetición ilimitada de piezas preparadas en el momento. En diversos portales de reseñas, los fanáticos recomiendan probar los barcos de sushi y también sugieren pedir opciones de la carta como ceviche o tartar de salmón.





Para quienes buscan una salida nocturna completa, el restaurante suma opciones de vino libre por $40.000 pesos o barra libre de tragos por $45.000 pesos. Estas alternativas se agregan al esquema de sushi libre y apuntan especialmente a grupos de amigos y cenas grupales. Dado que se trabaja con turnos y reserva previa, conviene coordinar la cita con anticipación.



La experiencia no se limita al salón, ya que la cadena también ofrece take away y envío a domicilio por WhatsApp y aplicaciones como Rappi y Pedidos Ya. Los combos cerrados van desde las 16 hasta las 45 piezas. Quienes prefieran pedir a la carta por fuera del sushi libre, encontrarán platos calientes de la cocina peruana y nikkei como el tradicional lomo saltado y distintas versiones de arroz chaufa al wok (de pollo, carne, mixto o vegetariano).





La noche inaugural estuvo marcada por la emoción de quienes están al frente del nuevo establecimiento. "Hoy es un día muy especial para Mikhuna", manifestaron los encargados de llevar adelante esta nueva sucursal, la número 25 de la popular cadena de sushi. Aprovecharon además para agradecer a los presentes "por el acompañamiento que siempre tienen para con nosotros, para el equipo, que nos tuvo paciencia en este arranque".



Con la mirada puesta en los próximos meses, los responsables también dejaron un deseo para los vecinos. "Espero que también podamos brindar un buen servicio a esta comunidad de Castelar y que todos puedan disfrutar del sushi de Mikhuna Nikkei", agregaron.