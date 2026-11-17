El Municipio de Moreno dio inicio a una nueva serie de jornadas de documentación en distintas localidades del distrito, en un trabajo conjunto con el Registro Provincial de las Personas y diversas áreas comunales. La iniciativa se extenderá desde este lunes 16 hasta el viernes 20 de noviembre, en el horario de 10 a 15, con el objetivo de facilitar a los vecinos el acceso gratuito a trámites esenciales cerca de sus hogares.



Durante cada una de las jornadas se entregarán 200 números por orden de llegada. Las actividades no se suspenderán en caso de lluvia y la totalidad de los trámites que se realizan en el lugar son completamente gratuitos.

Trámites y servicios disponibles

En los puestos de atención instalados en cada barrio, los residentes del partido de Moreno pueden llevar a cabo gestiones correspondientes a la obtención o renovación del DNI, la solicitud de partidas de nacimiento o defunción, y la expedición del certificado de domicilio y de extravío. Asimismo, está habilitada la posibilidad de tramitar el Certificado de Pre-Identificación (CPI), el empadronamiento de personas extranjeras, el inicio del trámite de cambio de género y el inicio del expediente para la inscripción tardía de nacimiento.



De forma complementaria a las gestiones de documentación formal, los operativos cuentan con la participación activa de distintas dependencias de la comuna. Están presentes los equipos de las áreas municipales de Salud, Género y Adultos Mayores, además del Instituto Municipal de Desarrollo Local (IMDEL) y el programa Casa Pueblo. A su vez, se dispuso la presencia de un espacio específico de asesoramiento sobre el derecho a la identidad a cargo de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, brindando atención integral a la comunidad.

Cronograma y puntos de atención en las localidades

Los operativos itinerantes recorrerán diversos puntos clave del territorio comunal a lo largo de la semana, siempre en la franja horaria de 10 a 15 horas:



El martes 17 de noviembre, la atención se desplegará en la Plaza La Victoria, ubicada en la intersección de las calles Shakespeare y El Salvador, en la localidad de Moreno Norte.



El miércoles 18 de noviembre, las cuadrillas se trasladarán al Club Altos de La Reja, en Pilcomayo 3900, dentro del barrio Altos de La Reja.



El jueves 19 de noviembre, el punto de encuentro será El Galpón de Álvarez, situado en Fray Mamerto y Ruta 7, en la localidad de Francisco Álvarez.



Por último, el viernes 20 de noviembre, el despliegue concluirá en la Plaza Alem, ubicada en la calle Acevedo, entre Fray Luis de León y París, en la localidad de Cuartel V.



Durante cada jornada se brinda atención integral, asesoramiento y gestión de trámites para facilitar el acceso directo de vecinos y vecinas a sus documentos de identidad y derechos fundamentales.