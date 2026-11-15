Mataron a un Policía Federal para robarle en Merlo: un joven detenido en Moreno

Un efectivo de la Policía Federal falleció tras ser baleado por motochorros que intentaron robarle cuando circulaba franco de servicio por Merlo. Tras una rápida investigación, la DDI Morón detuvo a un joven de 19 años en el partido de Moreno, secuestrándole armas y estupefacientes.

Intento de robo y muerte de un policía

El violento episodio se registró el pasado 11 de noviembre sobre la Avenida Bicentenario, entre las calles Filiberto y Dean Funes. Por allí circulaba a bordo de su motocicleta Nicolás Aragón (31), quien se desempeñaba como cabo primero en la Subjefatura de la PFA y fue interceptado por delincuentes en moto, con la intención de asaltarlo.



Durante el forcejeo, los asaltantes le efectuaron un disparo que le impactó en el tórax y le sustrajeron su arma reglamentaria, aunque dejaron en el lugar su moto y un bolso con pertenencias.



En la misma línea de fuego, un automovilista de 29 años que pasaba por el lugar resultó con una herida leve por roce de bala en el cuero cabelludo, luego de que un proyectil ingresara por la luneta de su vehículo.



Aragón fue auxiliado y trasladado de urgencia al Hospital Héroes de Malvinas de Merlo. Sin embargo, a pesar de la asistencia médica recibida, la gravedad de las heridas provocó que sufriera un paro cardiorrespiratorio que derivó en su fallecimiento al día siguiente, el 12 de noviembre.

Un detenido con cocaína y marihuana

Detectives de la DDI Morón, en conjunto con la Estación de Policía de Merlo, desplegaron tareas investigativas basadas en el análisis de cámaras de seguridad y testimonios. Las pesquisas permitieron establecer que los sospechosos habían fugado hacia la zona del barrio Bongiovani, en la localidad de Las Catonas, partido de Moreno.



Con los datos recabados, la fiscalía interviniente libró dos órdenes de allanamiento de urgencia que se concretaron este miércoles. Como resultado de los operativos, los efectivos detuvieron a Marcelo Mareque (19), señalado como uno de los autores materiales del hecho.



Durante las requisas en los domicilios, la Policía secuestró una motocicleta marca Honda GLH 150 cc sin dominio colocado, dos camperas y un pantalón negro de similares características a los utilizados en el asalto, dinero en efectivo y un teléfono celular Samsung J7.



Asimismo, los uniformados hallaron diez tubos plásticos con 6.6 gramos de cocaína y tres plantines de marihuana, por lo que se dio intervención a la justicia competente por infracción a la Ley de Estupefacientes.



El aprehendido quedó a disposición de la UFI N° 5 de Morón, imputado por los delitos de homicidio agravado, robo agravado y portación ilegal de arma, y será trasladado a sede judicial para prestar declaración indagatoria.