Merlo: estudiantes y docentes se capacitaron en salud mental en una nueva jornada de Promotores de Cuidado

Estudiantes secundarios y docentes de diversas instituciones de todo el partido de Merlo formaron parte de un nuevo encuentro de trabajo, formación y debate en el marco del programa municipal Promotores de Cuidado. La iniciativa tiene como objetivo central capacitar a los jóvenes locales para que puedan abordar distintas problemáticas actuales dentro de sus comunidades educativas.



Según informaron desde el Municipio de Merlo, la actividad contó con la participación activa de los Centros de Estudiantes del distrito. Sobre el desarrollo de la jornada, la directora de Educación, Gisela Cardozo, explicó: ""Los Centros de Estudiantes reflexionaron sobre las problemáticas vinculadas a la salud mental"". Asimismo, la funcionaria remarcó la necesidad del espacio al señalar que ""Los chicos necesitan herramientas concretas para poder acompañar a sus pares en las escuelas"".

Capacitación a docentes y trabajo articulado

Por su parte, la directora del área, Cecilia Riegui, remarcó la relevancia de sostener estos espacios de encuentro ""junto a los docentes referentes y a los jóvenes que lideran la conformación de los Centros de Estudiantes dentro del proyecto Promotores de Cuidado"". En esa misma línea, durante el encuentro los profesores recibieron capacitaciones sobre salud mental y también sobre la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil.



Este abordaje integral en las escuelas es el resultado de un trabajo articulado entre múltiples áreas del Estado municipal e instituciones educativas de la zona. En la organización e implementación del programa intervienen la Secretaría de Educación, Deportes y Recreación, la Jefatura Distrital, la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, la Subsecretaría de Juventudes, la Subsecretaría de Salud Mental y Adicciones, el Honorable Concejo Deliberante y las propias escuelas de Merlo.

Desde el gobierno municipal manifestaron que la continuidad de estas jornadas responde a la premisa de promover la participación ciudadana y garantizar el acompañamiento de las juventudes desde una perspectiva de promoción de derechos y corresponsabilidad social. La información oficial del encuentro fue compartida por el Municipio de Merlo.



Para obtener más información sobre el programa y sus actividades, los vecinos y la comunidad educativa pueden acercarse a la Subsecretaría de Educación, ubicada en la calle Juncal 588 (esquina Riobamba), o comunicarse telefónicamente al (0220) 483-6081.