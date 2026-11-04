Merlo: abren la inscripción al curso gratuito de manipulación de alimentos

La Municipalidad de Merlo mantiene abierta la convocatoria para participar de las capacitaciones gratuitas de manipulación de alimentos, un taller dictado a través de la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria. Quienes asisten a este curso obtienen el Carnet de Manipulador de Alimentos, la credencial oficial obligatoria establecida por el artículo 21 del Código Alimentario Argentino que habilita al personal del rubro a desarrollar sus tareas de manera segura.



Desde el municipio explicaron que esta capacitación presencial se enmarca en una política pública de promoción de la salud y brinda herramientas profesionales a todas aquellas personas que elaboran, fraccionan, almacenan, transportan o comercializan productos alimenticios. Además, por intermedio de la Ordenanza Municipal 6439/23, la libreta sanitaria quedó derogada exclusivamente para el rubro alimentario en el distrito, habiendo sido reemplazada formalmente por este carnet oficial.

Modalidad de cursada y sede del taller

La capacitación presencial se dicta una vez al mes, durante el período que abarca de marzo a diciembre, en la Escuela Municipal de Artes y Oficios, ubicada en la calle Chacabuco 1098, dentro de la localidad de Merlo. Asimismo, desde la Comuna informaron que también se pueden coordinar visitas especiales e itinerantes a otras instituciones que requieran este taller para capacitar a su personal.

Respaldo oficial y validez nacional

El carnet otorgado tras realizar el curso cuenta con el respaldo técnico del Ministerio de Desarrollo Agrario de la Provincia de Buenos Aires. La certificación otorgada tiene una validez de tres años en todo el país, garantizando el cumplimiento de la normativa vigente tanto para los trabajadores independientes como para el personal comercial del sector.

Información y vías de inscripción

Para inscribirse o gestionar capacitaciones destinadas a instituciones, las personas interesadas deben comunicarse por teléfono con la Subsecretaría de Seguridad Alimentaria, dependencia perteneciente a la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. La atención telefónica se realiza llamando al 0220-4121808, de lunes a viernes en el horario de 9 a 15 horas.