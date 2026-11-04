Visita del Papa León XIV: cómo circularán los ramales Sarmiento, San Martín y Belgrano Sur

Con motivo de la visita del Papa León XIV a la Argentina, Trenes Argentinos implementará un esquema especial en las líneas de ferrocarril que conectan la Zona Oeste con la región metropolitana. Las medidas abarcan a la Línea Sarmiento, la Línea San Martín y la Línea Belgrano Sur, que funcionarán con diagramas de día hábil entre el lunes 9 y el miércoles 11 de noviembre —pese a los feriados fijados para esos días—, agregando refuerzos nocturnos y modificaciones operativas. El dispositivo busca facilitar los desplazamientos a las ceremonias en la Ciudad de Buenos Aires y Luján.

Frecuencias reforzadas y servicio nocturno en la Línea Sarmiento

La Línea Sarmiento tendrá una función clave debido a la celebración del miércoles 11 de noviembre en la Basílica de Nuestra Señora de Luján. El ramal Once–Moreno mantendrá su cronograma de día hábil con frecuencias de un tren cada 11 minutos. Además, prestará servicios nocturnos especiales en la madrugada del lunes 9 y desde la noche del martes 10 hasta la madrugada del miércoles 11.



En tanto, el tramo Moreno–Mercedes triplicará sus frecuencias el martes 10 y el miércoles 11, circulando cada 30 minutos desde las 3:00 del martes hasta las 23:30 del miércoles. A su vez, se añadirá un quinto coche a las formaciones para ampliar la capacidad de traslado hacia Luján.

Cronograma de la Línea San Martín y restricciones hacia Retiro

En la Línea San Martín, los recorridos entre Retiro y Pilar/Dr. Cabred operarán con diagrama hábil del 9 al 11 de noviembre, incluyendo servicios durante la madrugada del lunes y entre la noche del martes y la madrugada del miércoles. Martes y miércoles habrá trenes adicionales entre Pilar y Dr. Cabred (en Open Door) como alternativa para dirigirse a Luján mediante trasbordo a colectivos locales.



Sin embargo, el servicio tendrá restricciones hacia la capital por seguridad: el lunes 9 desde las 8:00 y el martes 10 a partir de las 16:00, las formaciones circularán solo entre Villa del Parque y Dr. Cabred, sin llegar a Retiro. La ruta habitual se normalizará cuando sea autorizado.

Refuerzos en la Línea Belgrano Sur e información oficial

En la Línea Belgrano Sur, el ramal González Catán funcionará con cronograma hábil del 9 al 11 de noviembre. Contará con adicionales la madrugada del lunes 9 hacia la Ciudad de Buenos Aires y extenderá sus viajes el martes 10 por la noche hasta la 1:00 del miércoles 11 para la Vigilia con los Jóvenes.



Trenes Argentinos informó que los horarios y detalles están disponibles en su sitio web y aplicación móvil, recomendando planificar con tiempo y atender las sugerencias del personal en las estaciones de la Zona Oeste.