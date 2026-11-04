Exposición de autos y arte en Castelar

El próximo domingo 8 de noviembre se desarrollará una nueva edición de la feria Lupita, un espacio de encuentro para emprendedores locales y artistas que viene estableciéndose como habitual en la agenda cultural de la zona oeste de la provincia de Buenos Aires. El lugar elegido será en la intersección de Av. Zeballos y Buenos Aires, Castelar Sur, desde las 10:00 hasta las 22:00 hs y se espera un abanico de propuestas culturales, gastronómicas y de entretenimiento pensado para el disfrute de familias, amantes de los motores y vecinos de todas las edades.





El gran atractivo del encuentro será una exposición de autos, a cargo de Samurai Details Studio. A la par, el arte y la música tendrán un protagonismo central: diversos grupos musicales en vivo subirán al escenario para ambientar la jornada, sumados a shows pensados para las infancias.





La propuesta se completa con un patio gastronómico, ideal para almorzar, merendar o cenar al aire libre con opciones para todos los gustos, y un espacio de emprendedores, donde trabajadores y creadores locales presentarán sus productos, artesanías e ideas independientes, fomentando el apoyo a los proyectos del barrio.

Para poder participar como emprendedor de Lupita, los organizadores anunciaron que se puede enviar un mensaje al 1159319139. Este domingo se perfila como una oportunidad perfecta para reencontrarse, compartir en familia, apoyar la economía local y vibrar a puro entretenimiento. Con entrada libre y gratuita, se espera que muchas personas de diferentes puntos del conurbano bonaerense se acerquen a este evento que ya cuenta con más de cinco años de trayectoria.