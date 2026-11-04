Ituzaingó: desbaratan una banda que traficaba cocaína en figuras de resina de Javier Milei

Una investigación por narcotráfico internacional culminó con un operativo en Ituzaingó luego de una entrega vigilada a través del Ferrocarril Sarmiento. Las autoridades desbarataron a una organización criminal acusada de intentar traficar cocaína hacia España oculta en el interior de figuras de resina con las formas del presidente Javier Milei sosteniendo una motosierra y del Obelisco.



El operativo judicial se inició a fines de julio pasado, cuando personal de la División Prevencional de Narcotráfico de la Dirección General de Aduanas (DGA) interceptó dos cajas en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza que tenían como destino final la ciudad de Barcelona. En total hallaron 11,4 kilos entre las cinco esculturas de Javier Milei y las seis del Obelisco. Al detectar un peso anormal en las artesanías, los agentes realizaron perforaciones y detectaron una sustancia blanca que dio resultado positivo para cocaína.

La entrega vigilada hacia el Oeste

Para desarticular la maniobra, el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, con la intervención del fiscal Jorge Dahl Rocha, dispuso una entrega vigilada en carácter de retorno. La droga fue sustituida por un material de peso equivalente y se colocaron sistemas de seguimiento por GPS y micrófonos para monitorear el recorrido del paquete.



El 1 de septiembre, la empresa de transportes avisó al remitente —un hombre identificado en la causa judicial como J. A. R.— que la encomienda no había podido ser entregada en Europa. Al día siguiente, el sospechoso retiró la caja en una sucursal del barrio porteño de Balvanera, en Rivadavia al 2400. Agentes de la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina y de la DGA siguieron sus movimientos mientras caminaba hasta la estación Once para subir a una formación del Ferrocarril Sarmiento rumbo a la Zona Oeste. Al llegar a la estación de Ituzaingó, el hombre abordó un colectivo de la Línea 395 y se dirigió a una vivienda en la calle Almagro al 2600.



En esa propiedad de Ituzaingó, las fuerzas federales ejecutaron un allanamiento de urgencia donde detuvieron a cinco sospechosos. Según la causa informada por el diario La Nación, la banda habría operado realizando contrabando de sustancias estupefacientes al menos desde finales de marzo hasta septiembre de este año.

Antecedentes y el fallo de la Justicia

El remitente ya contaba con investigaciones previas: en abril había despachado un paquete a Croacia con cocaína escondida en tazas, platos y alhajeros, mientras que a finales de marzo se secuestró otro envío similar en el aeropuerto de Leipzig, Alemania.



Durante la indagatoria, J. A. R. buscó justificar el despacho argumentando que atravesaba problemas económicos derivados de la enfermedad de su pareja: ""Me daban una caja y yo tenía que enviarla con mis datos."