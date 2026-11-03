Persecución y tiroteo en Ituzaingó: dos policías heridos y tres delincuentes detenidos en el Acceso Oeste

Un violento asalto a mano armada ocurrido este martes en Ituzaingó derivó en una persecución, un tiroteo sobre la colectora del Acceso Oeste y la detención de tres delincuentes. Como saldo del enfrentamiento, dos efectivos de la Policía Bonaerense resultaron heridos.



Todo comenzó en la intersección de las calles 26 de Abril y Balbastro, cuando varios delincuentes que circulaban a bordo de un Peugeot 206 negro interceptaron a una mujer de 48 años. Bajo amenazas con armas de fuego, los asaltantes la despojaron de su vehículo, un Chery gris, y escaparon a toda velocidad.



Tras recibir la alerta a través del 911, las fuerzas de seguridad desplegaron de inmediato un operativo cerrojo en la zona. Rápidamente se constató que el Peugeot utilizado en el robo inicial llevaba una patente adulterada y registraba un pedido de secuestro activo emitido el día anterior en Villa Tesei, Partido de Hurlingham.

Cruzaron la autopista a los tiros

El cerrojo policial permitió ubicar a los sospechosos en la colectora del Acceso Oeste, a metros del puente de Santa Rosa. Al verse arrinconados, tres hombres descendieron del vehículo con armas en mano y comenzaron a disparar contra los uniformados mientras corrían para cruzar de un lado a otro la traza de la autopista.



Los efectivos repelieron la agresión, desatando un intenso intercambio de disparos. En medio del tiroteo, dos agentes resultaron heridos: un sargento recibió un disparo en la mano derecha y un teniente sufrió el roce de una bala en la nariz. Ambos fueron asistidos de urgencia y se encuentran fuera de peligro.



La persecución finalizó en el extremo opuesto de la autopista, donde los tres sospechosos, de 40, 40 y 44 años, fueron reducidos y detenidos. Dos de ellos presentaban impactos de bala producto del enfrentamiento y debieron recibir atención médica.

Armas y secuestros

Durante la requisa de los delincuentes y los vehículos, los investigadores incautaron una pistola Bersa TPR calibre 9 milímetros y una Bersa Thunder Mini calibre .40, una de ellas con pedido de secuestro por un robo en Vicente López, además de un chaleco antibalas sin marca visible y once teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.



La causa quedó caratulada como "Robo agravado por el uso de arma de fuego, portación ilegal de arma de guerra, resistencia y atentado contra la autoridad y lesiones al personal policial", quedando bajo la intervención de la Unidad Funcional de Instrucción N.º 2 de Ituzaingó. En el lugar trabajaron peritos de la Policía Federal Argentina (PFA).