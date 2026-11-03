Cuanto cuesta llamar al plomero, pintor, albañil o gasista en la región Oeste

Un relevamiento mensual de precios de oficios del hogar muestra cuánto se paga en el Gran Buenos Aires por los arreglos más comunes, y cuánto sugieren los gremios.



Llamar a un plomero en el Gran Buenos Aires, Zona Oeste incluida, cuesta hoy entre $31.000 y $52.000 la hora, sin contar materiales. Así lo indica la edición de noviembre del Índice de Precios del Hogar que elabora Todo Resuelto, una plataforma para conseguir profesionales del hogar, que releva cada mes cuánto cobran los oficios y publica la fuente de cada número.



El informe abarca 12 oficios y compara el precio de mercado con las listas sugeridas por los gremios del sector. Para los vecinos de Ituzaingó, Morón y Moreno, los valores de referencia son los del Gran Buenos Aires, ya que ninguna de las fuentes mide precios por partido.

Los arreglos más comunes

Una destapación de cocina o baño se paga entre $31.000 y $57.000, el mismo rango que el cambio de una canilla simple. Cambiar un flexible sale entre $16.000 y $36.000, y una mochila de inodoro nueva, con el equipo y la instalación, entre $94.000 y $185.000.



En gas, la visita de un gasista matriculado va de $30.000 a $57.000, y la conexión de un calefón, sin el equipo, de $108.000 a $188.000. En electricidad, la hora del electricista se ubica entre $45.000 y $55.000, y la instalación de un tablero de 4 a 6 circuitos, entre $200.000 y $360.000. El cambio de una cerradura común, instalada, cuesta entre $37.000 y $78.000.

Antes del calor

Con la llegada de las altas temperaturas, el service y la limpieza de un split cuestan entre $46.000 y $83.000 por equipo, y la carga de gas, entre $50.000 y $95.000. La instalación de un split estándar, sólo la mano de obra, va de $130.000 a $200.000.



El informe también siguió el precio de 35 aires acondicionados en siete cadenas entre el 30 de septiembre y el 31 de octubre: sólo 3 subieron. Un split inverter de 3000 frigorías tiene hoy un precio mediano de $940.000, y la mano de obra de instalación representa entre el 12% y el 18% del total.

Pintura, pisos y albañilería

Pintar un interior con látex cuesta entre $4.200 y $10.000 por metro cuadrado de mano de obra, y el frente o el exterior, entre $6.200 y $12.000. Para un departamento de 2 ambientes, de unos 50 metros cuadrados, el trabajo completo va de $415.000 a $730.000, y para una casa de 3 ambientes, de $730.000 a $1.250.000.



La colocación de cerámico se paga entre $8.000 y $21.000 por metro cuadrado, y la de porcelanato, entre $18.000 y $28.000. Un piso flotante laminado, instalado, cuesta entre $31.000 y $83.000 el metro cuadrado.

Otros trabajos de la casa

Instalar una luminaria simple cuesta entre $21.000 y $45.000 por punto, y hacer la puesta a tierra de la instalación, entre $73.000 y $150.000. Cambiar el cilindro de una cerradura sale entre $26.000 y $55.000.



Para quien se muda, un flete se paga entre $23.500 y $60.000 por hora, con un mínimo de 2 horas. Y una desratización de un departamento o una casa de hasta 150 metros cuadrados cuesta entre $85.000 y $170.000 por visita.

Lo que sugiere el gremio y lo que se paga

El relevamiento pone al lado de cada precio la lista del gremio correspondiente, que funciona como techo de referencia. El Círculo Argentino de Gasistas y Plomeros sugiere $106.826 por la visita, casi el doble del valor más alto que se paga en el mercado. El gremio de plomeros AAPSyA sugiere entre $43.686 y $80.954 para el cambio de una canilla, según el trabajo.



Según el informe, la diferencia entre la lista y lo que se paga es más grande en los trabajos chicos y se achica en los grandes. El informe completo, con la fuente de cada precio, está disponible en todoresuelto.com/informe-precios-hogar/2026-11.

Quienes viven en Ituzaingó, Morón, Moreno y el resto de Zona Oeste pueden consultar los precios por oficio en todoresuelto.com/precios y buscar profesionales de la zona en todoresuelto.com/servicios/en/zona-oeste.