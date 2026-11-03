Campaña de vacunación antirrábica: Inicia en Morón el operativo gratuito para las mascotas

Esta semana inicia un nuevo operativo de Salud Animal impulsado por el Municipio de Morón, una oportunidad para que los vecinos y las vecinas de Morón puedan vacunar contra la rabia a sus mascotas de forma gratuita.



Según informaron las autoridades locales, la iniciativa tendrá lugar en distintos puntos del distrito y en el rango horario de 9 a 13. La atención se realizará sin necesidad de sacar turno previo.





Las jornadas se llevarán adelante en los siguientes días y espacios moronenses: El jueves 5 de noviembre en la Plaza Alsina (Estanislao del Campo y Ameghino, Villa Sarmiento); el viernes 6 de noviembre en la Reserva Natural Urbana de Castelar (Coronel Arena y Prudan); y el jueves 12 de noviembre en la Plaza Rivadavia de Haedo (Malaver y Magnasco).



Asimismo, el gobierno moronense destacó que las jornadas de vacunación antirrábica gratuita están destinadas a perros y gatos mayores a tres meses, con el objetivo de cuidar a la comunidad y sus mascotas.



Una enfermedad con alta tasa de mortalidad en humanos y animales

Según el Instituto Biológico Dr. Tomás Perón, la rabia es una enfermedad infecciosa mortal si no se hace la prevención necesaria, que afecta fundamentalmente al sistema nervioso. Es producida por un virus y se transmite por mordedura, lamedura y/o arañazos de animales mamíferos enfermos de rabia, como perros y gatos.



Ante una mordedura o cualquier accidente potencialmente rábico, es fundamental lavar la herida con abundante agua y jabón y acudir de inmediato al centro de salud más cercano para recibir la evaluación correspondiente.



Para proteger a tu familia y tu mascota de la rabia, podés acudir a la cualquiera de las jornadas de vacunación antirrábica de 9 a 13 para vacunar a tus perros y/o gatos de forma totalmente gratuita.