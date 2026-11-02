Las juventudes en foco: Hoy se llevará a cabo una jornada de salud adolescente en Morón

Este lunes 2 de noviembre de 14 a 18, Morón será la sede de un encuentro que buscará concientizar sobre la importancia de cuidar la salud en las adolescencias.



Se trata de una jornada de salud dedicada a los y las jóvenes que se realizará en el CAPS "Santa Laura", ubicado en Saavedra al 1265, Morón.





La iniciativa es llevada adelante por el Municipio de Morón y tiene como objetivo que los y las adolescentes encuentren un lugar seguro para despejar sus dudas y conversar sobre distintas cuestiones vinculadas al cuidado de su salud.





Dentro de las temáticas centrales del encuentro, se destacan las charlas abiertas sobre salud mental y el uso responsable de las tecnologías.





También se realizarán testeos rápidos y confidenciales de VIH y sífilis, además de entregas de preservativos gratuitos y una consejería en salud sexual integral y métodos anticonceptivos.





Por fuera de la salud sexual y reproductiva, durante la jornada de este lunes por la tarde los y las jóvenes podrán acceder a charlas sobre orientación vocacional y un asesoramiento sobre emociones y adolescencias.





Además, en el encuentro de hoy, los y las asistentes podrán registrarse para recibir la Tarjeta Joven, que brinda descuentos a chicos y chicas de 16 a 25 años.





Para participar de la jornada de salud adolescente, es necesario acercarse este lunes 2 de noviembre a las 14 al CAPS "Santa Laura" (Saavedra al 1265, Morón). Los y las interesadas pueden asistir al encuentro sin la necesidad de estar acompañados/as por una persona adulta.