Morón sigue construyendo: Comenzaron las obras urbanas en el Barrio Gaona

El Barrio Gaona está siendo el protagonista de una serie de mejoras y trabajos en la infraestructura urbana que buscan mejorar la calidad de vida de los vecinos y las vecinas del distrito.





Se trata de distintos trabajos tendrán como objetivo favorecer la circulación de vehículos y peatones y conectar el barrio con el complejo habitacional Procrear. Las obras incluyen la rehabilitación integral de los pavimentos, la reconstrucción de veredas y la renovación del alumbrado público mediante la instalación de luminarias LED.





De este modo, el Municipio de Morón rehabilitará las calles y veredas de distintos sectores de El Palomar, destacando los trabajos sobre Cañada de Juan Ruiz, entre Juana de Ibarbourou y Eduardo Bradley; Banfield, entre Pirineos y Blandengues y desde esta última calle hasta el acceso al Procrear; y Eduardo Bradley, en el sector de Banfield.





Además, las obras contemplarán la apertura de las calles Banfield y Ambrosetti hacia el barrio Procrear de El Palomar, una iniciativa que generará nuevos accesos para mejorar la conectividad entre ambos sectores.





Por fuera de los trabajos en las zonas más urbanas, las obras de infraestructura que se llevarán a cabo en el Barrio Gaona de El Palomar incluyen también mejoras en los diversos espacios verdes y una reconstrucción de los sumideros existentes.





También se incorporará nueva señalización vial horizontal y vertical. Las tareas contemplan la demarcación de carriles, sendas peatonales y líneas de detención, entre otras indicaciones para ordenar el tránsito.





Estas obras se enmarcan en el Plan de Bacheo y Repavimentación que lleva adelante el Municipio de Morón en distintos puntos del distrito, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y las condiciones de circulación en los barrios.