La "Eco Aventura" comienza: Ya hay fecha para la carrera merlense

El próximo 15 de noviembre desde las 9, los vecinos y las vecinas del oeste podrán disfrutar de una jornada deportiva para todos los gustos. Se trata de la carrera "Eco Aventura", un evento que se realizará en Merlo y que contemplará distintas modalidades para que participen personas de todas las edades.





La jornada deportiva se alza como una de las carreras más importantes de Merlo y tendrá lugar en el Camino de la Ribera y Arquímedes Río Alegre, con inscripciones abiertas hasta el 12 de noviembre, mediante el siguiente enlace.





La experiencia "Eco Aventura" es una carrera running que combina deporte y naturaleza en un entorno verde, lleno de paisajes y aire fresco. Según destacaron desde la organización del evento, la carrera "está diseñada para corredores de todos los niveles que buscan una aventura al aire libre, promoviendo el cuidado del medio ambiente y un estilo de vida saludable".





La ruta que contempla la carrera "Eco Aventura" fue cuidadosamente seleccionada para ofrecer a sus participantes un recorrido seguro y emocionante, ideal para conectarse con la naturaleza y compartir con otros apasionados del running.





Dentro de las modalidades de la carrera, la misma comprenderá cuatro formatos: 10, 5K, 3K y Kids, todas con ticket gratuito. Además, desde la organización de "Eco Aventura" confirmaron que se entregarán únicamente 1.500 remeras por orden de inscripción.





La entrega de los kits se realizará en el Polo Educativo de Merlo, ubicado en Tucumán 820 los días viernes 13 de noviembre de 9 a 21; y el sábado 14 de noviembre de 9 a 13.