Se abrió un taller de radio y streaming gratuito en Ituzaingó

La producción de contenidos digitales y la comunicación audiovisual continúan ganando terreno en la industria periodística, por lo que los espacios de capacitación son vitales en los tiempos que corren. En esta oportunidad, la propuesta llega desde el Espacio Patria de Ituzaingó, institución que anunció a través de sus redes sociales la apertura de un taller de radio & streaming destinado a vecinas y vecinos que deseen dar sus primeros pasos en el mundo de los medios y las plataformas digitales.





El taller fue diseñado con un enfoque integral que abarca desde las nociones teóricas fundamentales hasta la dinámica operativa de la producción de medios. Los organizadores destacaron que los asistentes no solo aprenderán a expresarse y comunicar con claridad, sino que también adquirirán los recursos técnicos necesarios para elaborar contenidos atractivos y con estándares de calidad.





El gran valor diferencial de la propuesta radica en su orientación hacia la práctica directa: las personas que participen van a poder practicar todo lo aprendido directamente en un estudio acondicionado, viviendo la experiencia real de operar equipos, estructurar programas y salir al aire.

El curso se dictará bajo la modalidad presencial en la sede ubicada en la intersección de las calles Vilela y Alvear. Los días de cursada serán los sabados de 16:00 a 18:00 hs y la fecha de inicio será el próximo sábado 7 de noviembre. La inscripción y el cursado son 100% gratuitos y el único requisito obligatorio es residir en el partido de Ituzaingó. Los cupos son limitados, por lo que aquellas personas interesadas en asegurar su vacante deben enviar un mensaje de WhatsApp al 11-4888-6301.





Con esta iniciativa, el Espacio Patria de Ituzaingó abre una puerta fundamental para que la comunidad local acceda a formación técnica y creativa en comunicación, incentivando el surgimiento de nuevas voces y proyectos de transmisión en el distrito.