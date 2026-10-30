Vendía formularios truchos de ANSES por Facebook y cayó tras una compra encubierta

Una mujer de 44 años acusada de falsificar y vender documentación pública fue allanada en las últimas horas en la localidad de Mariano Acosta, partido de Merlo. La imputada comercializaba por redes sociales formularios falsos de ANSES, recetas y certificados médicos.



La investigación, llevada adelante por la Dirección de Investigaciones de Delitos Económicos en conjunto con la Oficina Anticorrupción del Municipio de Merlo, comenzó a raíz de una denuncia que alertaba sobre una publicación sospechosa en Facebook Marketplace.



Allí se ofrecían a la venta los formularios PS 1.47 de ANSES, requisito obligatorio para cobrar la Asignación Universal por Hijo, ya completados, con firmas y sellos apócrifos.



Para desenmascarar la maniobra, los detectives coordinaron una "compra controlada". Citaron a la vendedora en la estación de trenes de Merlo, donde los agentes documentaron la entrega. Además, el pago se realizó mediante una transferencia bancaria, lo que permitió rastrear de inmediato la identidad de la titular de la cuenta receptora.



Tras certificar que los papeles entregados eran falsos, la Justicia se contactó con la profesional médica cuyos datos y sello figuraban en las planillas. La doctora confirmó que no tenía ninguna vinculación con la acusada ni había firmado esos documentos.

Allanamientos en el barrio Santa Isabel

El análisis de las billeteras virtuales, movimientos bancarios y antenas telefónicas permitió establecer que la mujer operaba junto a su pareja, utilizando distintas zonas del oeste para entregar los papeles truchos. Finalmente, los investigadores lograron ubicar un domicilio vinculado a la organización.



Con las pruebas sobre la mesa, el Juzgado Federal N° 2 de Morón ordenó los allanamientos. Los operativos se concretaron en la intersección de las calles Ipiranga y Lynch, en el barrio Santa Isabel de Mariano Acosta.



Al irrumpir en el lugar, la Policía notificó a la mujer de 44 años por el delito de "Falsificación de documentos públicos". Durante la requisa de la propiedad, se secuestró un teléfono celular y el kit completo con el que operaba la estafadora: 237 planillas de ANSES, tres sellos de distintos médicos, un sello de director de escuela, un sello de un establecimiento educativo y otro correspondiente a un centro de salud.