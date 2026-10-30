Un camino hacia la danza: La Escuela "José Neglia" de Morón abrirá sus inscripciones

El próximo lunes 2 de noviembre, la Escuela Municipal de Danzas "José Neglia" abrirá sus inscripciones para el ciclo lectivo 2027 con propuestas que van desde la danza folklórica hasta la danza clásica y el tango, además de contemplar carreras para la formación de docentes en la educación artística.





El espacio educativo y cultural cuenta ya con más de setenta años de trayectoria, pasando en su historia por diferentes administraciones, gobiernos y nombres. En 1982 fue designada con el nombre “José Neglia”, en homenaje al eximio y galardonado bailarín, malogrado en un accidente aéreo junto a otros destacados artistas el 10 de octubre de 1971, fecha en que se conmemora en nuestro país el Día Nacional de la Danza.







Neglia era un joven de barrio, nacido en San Martín que, tras la propuesta de su padre de comenzar a bailar ballet con el polaco Michel Borovsky, se convirtió en el mejor bailarín de danza clásica de la Argentina y en uno de los mejores del mundo.





En 1948, a los 17 años, Neglia ingresó al cuerpo estable del Ballet del Teatro Colón (donde siguió bajo la instrucción de su maestro, Borovsky, y de Gema Castillo); y un año más tarde, por indicación del coreógrafo Aurelio Millos, fue ascendido a primer bailarín.





Desde ese momento, José Neglia comenzó a ser reconocido tanto en Argentina como en el exterior y recibió diversos galardones. Entre ellos, se destaca el premio Nijinsky, otorgado por la Asociación Internacional de Danza, en París, por su interpretación de Ícaro.





¿Cómo inscribirse a la Escuela Municipal de Danzas "José Neglia"?

Las personas que residan en el partido de Morón podrán inscribirse para el ciclo lectivo 2027 de la Escuela de Danzas "José Neglia" desde el 2 de noviembre y hasta el 7 del mismo mes en los siguientes horarios de inscripción:





Lunes a viernes de 9 a 11 - de 15 a 17 - de 19 a 21

de 9 a 11 - de 15 a 17 - de 19 a 21 Sábados de 9 a 11 - de 15 a 17





Para inscribirse a los profesorados, el horario de inscripción es únicamente de 19 a 21 de lunes a viernes.





Por otra parte, quienes residan en Morón y en otros partidos, podrán procesar su inscripción a partir del 9 de noviembre, en los mismos días y horarios descriptos anteriormente.





La inscripción se realiza de manera presencial en la sede de la Escuela de Danzas, ubicada en Maestra Cueto al 765 (Morón). Las planillas de inscripción pueden encontrarse en las fotocopiadoras Print (Cabildo 225) y Todo Derecho (Cabildo 218), ambas ubicadas en Morón centro.





Dentro de las propuestas a las que podrán anotarse los interesados y las interesadas, se destacan el Curso Municipal de Folklore para Adultos; el Curso Municipal de Folklore Infantil; Tango Infantil; Tango para Adultos; Profesorado en Danza con orientación a Danzas Folklóricas; el Preparatorio de Danza Clásica para infancias; la Diplomatura Municipal de Tango; el Profesorado en Danza con orientación a Danza Clásica.





También se encontrarán abiertas las inscripciones para el Profesorado en Danza con orientación a Expresión Corporal; el taller de Iniciación al Movimiento para infancias; el Curso Municipal de Tango Juvenil; la Tecnicatura Intérprete Bailarín de Danza Clásica; y el taller de Iniciación al Movimiento para Adultos.