Peña folclórica solidaria en Ituzaingó

La tradición, la música popular y el compromiso comunitario se unirán en una jornada pensada para toda la familia en Ituzaingó. El espacio Nuevo Centenario anunció que llevará a cabo una gran peña folclórica solidaria, bajo el nombre de "Guardianes de la Tradición". El evento tiene como objetivo recaudar fondos para costear y fortalecer los diversos proyectos sociales que el espacio sostiene de manera cotidiana en el municipio.





La cita tendrá lugar el próximo domingo 8 de noviembre, en una jornada que se desarrollará entre las 11:00 y las 19:00 horas en la sede ubicada sobre la Av. Ratti 3821.





La propuesta cultural se perfila como una fiesta abierta a vecinos de todas las edades. Durante la tarde, el escenario contará con la presentación de diversos artistas invitados que le pondrán ritmo de chacareras, zambas y canciones populares al encuentro. Para acompañar el espectáculo, la organización dispondrá de un buffet económico a precios accesibles y, además, se realizarán sorteos entre los presentes.

Detrás de la convocatoria festiva se encuentra una causa fundamental para la red de contención del barrio. Desde el espacio Nuevo Centenario explicaron que el motivo central que impulsa esta iniciativa es la necesidad de conseguir los recursos económicos necesarios para seguir sosteniendo su olla popular y continuar acompañando a las familias en situación de vulnerabilidad que asisten diariamente.





En cuanto al valor del ingreso, la entrada general tendrá un costo de $5.000 más 2 alimentos no perecederos, mientras que los menores de edad ingresarán de manera totalmente gratuita.





Para realizar consultas, reservar entradas anticipadas o colaborar con la difusión, se pueden comunicarse de forma a través de WhatsApp al 11 3587-5819. No caben dudas de que es una buena oportunidad para disfrutar de buena música y, al mismo tiempo, dar una mano solidaria a quienes más lo necesitan.