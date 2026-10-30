Ituzaingó abre la inscripción para la Escuela Municipal de Música Popular: cómo anotarse y oferta académica

El Municipio de Ituzaingó confirmó que ya se encuentra habilitada la inscripción para el Ciclo Lectivo 2027 de la Escuela Municipal de Música Popular de Ituzaingó (EMMPI). El período para anotarse estará vigente desde el 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2026, ofreciendo una oportunidad de formación artística abierta a la comunidad del distrito.



Se trata de un programa de formación musical totalmente gratuito, pensado y destinado a vecinos y vecinas de Ituzaingó que sean mayores de 16 años. Según explicaron desde la comuna, todas las carreras que se dictan dentro del establecimiento tienen una duración de tres años, y los aspirantes podrán optar e inscribirse en una sola carrera dentro del trayecto formativo.

Propuesta académica y posibilidades de formación

La Escuela Municipal de Música Popular de Ituzaingó forma parte de las políticas socioeducativas y culturales que impulsa el Gobierno Municipal, orientadas a garantizar y promover el acceso igualitario a una educación integral en el ámbito musical dentro del partido de Ituzaingó.



Un aspecto relevante del trayecto institucional de la EMMPI es que su programa permite realizar de manera directa el curso de ingreso conocido como Formación Básica (FOBA) para acceder al reconocido Conservatorio Leopoldo Marechal, ampliando las posibilidades de continuidad académica de los estudiantes locales.



La variada oferta académica abarca diferentes disciplinas técnicas y de ejecución instrumental. Entre las opciones disponibles para el próximo ciclo lectivo se encuentran disciplinas como bajo eléctrico, canto, charango, guitarra criolla, guitarra eléctrica, percusión, piano, saxofón y violín, además de orientaciones técnicas centradas en la producción como grabación, mezcla y mastering.



Desde el equipo formativo de la institución detallaron que las materias y cursos no abordan únicamente los aspectos específicos de la ejecución de los instrumentos, sino que también contemplan contenidos fundamentales como el lenguaje musical, la rítmica y la armonía, garantizando un recorrido integral para los alumnos.

Trámite de inscripción y atención presencial

El procedimiento de inscripción se lleva a cabo de manera 100% online. Quienes deseen anotarse deben completar el formulario digital correspondiente ingresando al sitio web oficial del distrito: https://miituzaingo.gov.ar/es/servicios-y-tramites/oferta-educativa/escuela-municipal-de-musica.



Para aquellos vecinos que requieran solicitar más información, realizar consultas específicas o resolver dudas sobre el trámite, pueden acercarse personalmente al Centro Cultural Ituzaingó, ubicado en la intersección de las calles Soler y Mansilla, en la localidad de Ituzaingó.



La atención presencial en la sede cultural funciona de lunes a viernes en el horario de 9 a 20 horas. Asimismo, los interesados tienen a disposición la vía telefónica para comunicarse al número 4458-5828