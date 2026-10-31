Cerraran toda la Autopista del Oeste para la llegada el Papa

El Acceso Oeste permanecerá completamente cerrado al tránsito vehicular durante una jornada clave debido al masivo operativo de seguridad y logística desplegado ante la llegada del papa Francisco a la Basílica de Luján. La medida, coordinada de manera conjunta entre el Ministerio de Seguridad de la Nación, la cartera de Seguridad bonaerense y la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV), afectará una de las arterias más transitadas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y requerirá un despliegue sin precedentes de fuerzas de seguridad y desvíos vehiculares.

El alcance del corte

La interrupción del servicio será total a lo largo de un corredor troncal que conecta la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con el oeste del conurbano bonaerense y el interior de la provincia. El corte comenzará a las 0:00 horas del día miércoles 11 de noviembre desde la intersección con la avenida General Paz y se extenderá de forma continua hasta el ingreso principal a la ciudad de Luján. Se levantará el corte cuando el Papa se vaya al aeropuerto de Ezeiza (programado para las 13,30 hs).



El esquema logístico contempla una restricción que abarcará tanto ambas manos de la traza central como todas las subidas y bajadas intermedias, imposibilitando la circulación particular y de transporte público sobre la calzada principal durante el período estipulado.



Punto de inicio: Empalme Autopista del Oeste y Avenida General Paz (km 12). Punto de finalización: Rotonda de acceso a Luján y empalme con Rutas Nacionales 5 y 7 (km 66). Extensión intervenida: 54 kilómetros ininterrumpidos. Duración prevista: 24 horas continuas desde las 00:00 del día miercoles 7 .

Vías alternativas y desvíos programados

Ante la anulación temporal del Acceso Oeste, las autoridades del tránsito diseñaron un plan de contingencia vehicular para canalizar el flujo habitual de más de 150.000 vehículos diarios que transitan por la autopista.

Para el tránsito liviano particular

Hacia el Oeste / Interior: Salida obligatoria hacia el norte a través de la autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) para luego conectar hacia San Antonio de Areco por la Ruta Nacional 8, descendiendo hacia el sur mediante las Rutas Provinciales 41 o 192.

Salida obligatoria hacia el norte a través de la autopista Panamericana (Ruta Nacional 9) para luego conectar hacia San Antonio de Areco por la Ruta Nacional 8, descendiendo hacia el sur mediante las Rutas Provinciales 41 o 192. Hacia el Sudoeste: Utilización de la Autopista Riccheri y su empalme con la Autopista Ezeiza-Cañuelas, continuando posteriormente por la Ruta Nacional 205 o Ruta Nacional 3.

Utilización de la Autopista Riccheri y su empalme con la Autopista Ezeiza-Cañuelas, continuando posteriormente por la Ruta Nacional 205 o Ruta Nacional 3. Corredor local conurbano: La avenida Rivadavia (Ruta Provincial 7 histórica) permanecerá abierta, aunque con velocidad restringida y fuerte presencia de inspectores de tránsito en los cruces a nivel y estaciones del Ferrocarril Sarmiento.

Para el transporte de cargas y camiones pesados

La Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) dispuso la veda total de circulación de camiones de más de 3.500 kilos sobre los tramos urbanos de las rutas provinciales aledañas:





El tránsito pesado con destino a Mendoza o San Luis deberá utilizar el corredor de la Ruta 8 hasta Pergamino o circular por la Ruta Nacional 5 ingresando desde Suipacha o Mercedes vía Cañuelas.

Se implementarán zonas de detención transitoria en estaciones de peaje seleccionadas para evitar el colapso de las colectoras vecinales.

Impacto en el transporte público

El esquema de movilidad de pasajeros experimentará modificaciones sustanciales durante el desarrollo del operativo:

Línea de tren Sarmiento: Operará con servicios adicionales directos entre las estaciones Once y Moreno, sumando formaciones diesel de refuerzo entre Moreno y Luján. Sin embargo, se prevé una saturación en las terminales intermedias como Morón y Castelar.

Operará con servicios adicionales directos entre las estaciones Once y Moreno, sumando formaciones diesel de refuerzo entre Moreno y Luján. Sin embargo, se prevé una saturación en las terminales intermedias como Morón y Castelar. Líneas de colectivos de media distancia (52, 57 y 410): Desviarán sus recorridos habituales por colectoras secundarias o caminos provinciales habilitados, lo que incrementará los tiempos habituales de viaje entre un 60% y un 120%, según estimaciones del sector automotor de pasajeros.

Desviarán sus recorridos habituales por colectoras secundarias o caminos provinciales habilitados, lo que incrementará los tiempos habituales de viaje entre un 60% y un 120%, según estimaciones del sector automotor de pasajeros. Taxis y remises: Tendrán retenes de desembarco señalizados a más de cuatro kilómetros del santuario, debiendo retornar sin posibilidad de espera prolongada en los ingresos a la ciudad.