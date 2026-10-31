Arnaldo André llega con su obra "Tango para tres" a Castelar

El próximo domingo 1 de noviembre en el Teatro Roberto Durán, ubicado en la calle Sarmiento al 3000, la localidad de Castelar será sede de la llegada de la obra "Tango para tres", una comedia dramática protagonizada por el reconocido actor Arnaldo André, que promete cautivar al público con una trama intensa, profunda y cargada de matices.





Escrita por Hernán Krasutzky y bajo la dirección general de Damián Sequeira, la puesta en escena combina momentos de humor, tensión y pasión, invitando a los espectadores a reflexionar sobre los vínculos, los proyectos truncos y las segundas oportunidades. Marta González y Romina Fernandes completan el elenco.





La historia gira en torno a Hipólito, un escritor que atraviesa un fuerte bloqueo creativo. A su lado se encuentra Minerva, su esposa y una prestigiosa cantante de tango que, a pesar de haber abandonado los escenarios, se niega rotundamente a dejar que su marido se rinda de la misma manera que ella.

El equilibrio del matrimonio comienza a tambalear con la llegada de Alma, una joven periodista y ferviente admiradora del escritor que se acerca con la excusa de realizarle una entrevista. La irrupción de la joven en la dinámica cotidiana actúa como el estímulo necesario para volver a encender la pluma de Hipólito, pero también desata un juego peligroso.





Entre la seducción y los celos, se conforma un triángulo amoroso, atrapando a los tres personajes en una suerte de tango donde los sentimientos y las cuentas pendientes salen a la luz. Desde la producción definen a la obra como una divertida y filosa comedia dramática sobre aquello que no termina, lo que no se suelta y lo que todavía tiene resto para arder.





La función comenzará a las 20:00 horas y las localidades generales tienen un costo de $40.000. Para adquirir las mismas de manera anticipada, los interesados pueden acceder directamente a través del enlace disponible .