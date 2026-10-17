Castelar será sede de un encuentro de autos clásicos este fin de semana

Los amantes del automovilismo y de los vehículos con historia tendrán una cita destacada durante este fin de semana en la zona oeste. Este sábado 17 de octubre se llevará a cabo una jornada de autos clásicos en la localidad de Castelar, donde se reunirán rodados de diferentes años para compartir una tarde dedicada a la cultura fierrera.

La convocatoria está programada para comenzar a las 14:00 horas y el punto de encuentro seleccionado para el desarrollo de la actividad es el predio de la estación de servicio Gulf, ubicada sobre la calle Santa Rosa, en Castelar. El evento buscará congregar a vecinos, fanáticos y coleccionistas que deseen acercarse a exhibir sus unidades o simplemente a disfrutar de la exposición al aire libre.

Detalles de la convocatoria y pautas de circulación

En relación con el desarrollo de la jornada, desde la organización del evento enfatizaron la importancia de mantener el orden y la seguridad en todo momento. Para garantizar el cuidado del predio y prevenir cualquier tipo de inconveniente o accidente entre los asistentes y peatones, se solicitó de manera explícita a los conductores y participantes que circulen a velocidad reducida y con extrema precaución.



Esta indicación de transitar despacio aplica tanto para el momento del ingreso a las instalaciones como durante la permanencia dentro del predio de la estación de servicio Gulf y al instante del retiro del lugar. La premisa principal es preservar el espacio comunitario y asegurar que la jornada se desarrolle en un clima tranquilo y familiar.

Suspensión por lluvia y expectativas de concurrencia

Por ser un evento al aire libre en la calle Santa Rosa, las condiciones meteorológicas serán un factor clave para la concreción de las actividades previstas. Desde la organización aclararon formalmente que, en caso de lluvia o mal tiempo, la jornada quedará completamente suspendida para resguardar la seguridad de los vehículos exhibidos y del público visitante.



Debido a que esta clase de exhibiciones sobre automotores antiguos suele generar una destacada convocatoria entre los apasionados del sector en todo el Oeste, se aguarda una amplia presencia de vecinos y visitantes de la zona.