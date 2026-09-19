Lanzan el 'Juego del Intruso' en Castelar: cómo participar y ganar premios en los comercios locales

La Cámara de Comercio de Castelar puso en marcha el 'Juego del Intruso', una actividad lúdica que invita a los vecinos a recorrer los distintos locales del centro comercial y encontrar un mínimo de cinco objetos ocultos en las vidrieras.



Para sumar tus respuestas, podés completar la planilla física que se entrega en las tiendas o cargar los datos escaneando el código QR oficial de la campaña. Las planillas en papel deben depositarse en la urna ubicada en la entrada de la Galería Norte, sobre la avenida Arias.



La iniciativa estará vigente hasta el 28 de septiembre. El sorteo se transmitirá en vivo el 29 de septiembre a las 15:00 a través de la cuenta oficial de Instagram de la entidad (@camaradecastelar). Entre los premios disponibles hay almuerzos, meriendas, picadas, helado, chocolates, pastas, cursos y juegos virtuales.



Entre los comercios adheridos se encuentran Arena Limite, Tienda Sofía, La Perla, Marlina Market, Anímate, Catta Shoes, Librería La Cueva, Perfumería Karina, Vitalcer, Ñam Ñam, Cuadrille, Orionis, El Taller, Lilian Fed, Óptica Castelar, La Pinocha Chocolates, Gold Grain Market, Arcón Muebles, Iluminación Castelar, Bytec Academy, John-John, Perfumería Shine, Inmobiliaria Sol, Accesorios Castelar, Planeta Bazar, Semillas Vitales, Joyeria Colonial, Clementina, Serrano, MF Distribuidor, AC 65, Kevingston, Tropea, Los Naranjos, Good For You, Librería Ilusiones, Genny, Gardenias, Óptica Santi, Sastreria Guillermo, Calzados, La Vuelta, Tiprendo, Hipermascota, Almacén Natural, Bar Pompeya, Farmacia Ferran, Davor, Mistral y S’ona Surf.