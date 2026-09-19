Morón: Este fin de semana se realizará un recorrido histórico por la Quinta Paracone

Este sábado 19 de septiembre a las 17, los vecinos y las vecinas de Morón podrán disfrutar de una recorrida histórica en el Espacio Cultural Paracone, una oportunidad única para conocer más sobre uno de los edificios emblemáticos del distrito.





La actividad será con entrada libre y gratuita, abierta a toda la comunidad y sin necesidad de realizar una inscripción previa. Tendrá lugar en la sede del Paracone, ubicada en Rawson y Constituyentes, Morón norte.





Durante el recorrido histórico, los y las visitantes podrán conocer el patrimonio y las memorias de la Quinta Paracone, uno de los espacios moronenses que construyeron la comunidad del distrito.





La casona, ubicada en Rawson y Constituyentes, fue recuperada en el 2022 por el Municipio de Morón para el disfrute de los vecinos y las vecinas y tiene como objetivo poner en valor la memoria histórica patrimonial y la vinculación con el territorio con una mirada comunitaria y colectiva, a través de diferentes propuestas.



Entre ellas, se destacan diversas actividades relacionadas con el arte y la tecnología, la sustentabilidad y el ambiente, la diversidad cultural, la inclusión, las políticas de género y diversidad.





A lo largo de estos cuatro años en funcionamiento, el Espacio Cultural Paracone se convirtió en un lugar de encuentro para los vecinos y las vecinas, ofreciendo actividades tanto para grandes como para chicos y personas de la tercera edad.





Para participar del recorrido histórico por la Quinta Paracone, es necesario acercarse este sábado 19 de septiembre a las 17 al predio ubicado en Rawson y Constituyentes, Morón norte.