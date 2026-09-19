Cuenta DNI ya permite pagar el transporte público con QR: cómo funciona y qué líneas están habilitadas

El Banco Provincia comunicó que los usuarios de su billetera virtual, Cuenta DNI, ya pueden abonar pasajes en el transporte público mediante un código QR generado desde la aplicación. La herramienta permite viajar en subte y colectivos habilitados sin necesidad de usar tarjetas físicas ni realizar recargas previas, debitando el dinero directamente de la cuenta del usuario.



El sistema se encuentra operativo en la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), abarcando jurisdicciones nacionales, provinciales y municipales que sumaron esta tecnología de forma progresiva.



En el ámbito nacional, la función está disponible en las líneas 19, 33, 45, 49, 57, 59, 60, 78, 86, 87, 88, 93, 97, 111, 127, 130, 136, 148, 153, 159, 160, 163, 166, 168, 180, 182, 193, 194 y 195. En la provincia de Buenos Aires, abarca las líneas 202, 214, 215, 219, 222, 225, 228F, 236, 239A, 239B, 244, 245, 247, 253, 257, 263A, 266, 269, 273, 275, 278, 281, 289, 291, 293A, 293B, 295, 300, 304, 306, 307, 313, 318, 320, 321, 323, 328, 338, 343, 350, 355, 372, 390, 394, 395, 405, 406, 410, 414, 418, 429, 436, 441, 443, 443A, 448, 461, 462, 463 y 464. A nivel municipal, se incluye la línea 634 (Morón), además de las líneas 510 A (Almirante Brown), 500 B (Brandsen), 501H (Exaltación de la Cruz), 500H, 503, 506, 507, 508, 509C, 511, 512, 513 (Florencio Varela), 502 Sur, 503E, 518, 520C, Norte Municipal (La Plata), 564 (Lomas de Zamora) y 509, 511 y 520A (Pilar).



Para utilizar el servicio, se debe ingresar a la app Cuenta DNI, ir a la sección Más opciones, seleccionar Pagar viaje con QR, generar el código y acercar el celular al lector habilitado. Tras recibir la confirmación de la operación, el cobro se verá reflejado en los movimientos de la cuenta dentro de las 72 horas posteriores. Quienes lo deseen pueden personalizar la pantalla de inicio con el ícono del lápiz para guardar la función como acceso directo.

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