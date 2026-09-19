Ituzaingó: Pablo Descalzo encabezó el 5° Encuentro de Centros de Estudiantes en La Torcaza

El intendente de Ituzaingó, Pablo Descalzo, encabezó el 5° Encuentro Anual de Centros de Estudiantes, que se llevó a cabo el jueves 17 de septiembre en el Polideportivo La Torcaza, ubicado en Brandsen y Pringles. La iniciativa reunió a chicos y chicas de escuelas de gestión pública y privada, integrantes de los centros de estudiantes y cuerpos de delegados del distrito.



Durante la jornada, los y las estudiantes se reunieron en comisiones para debatir sobre diferentes ejes temáticos de su interés, entre ellos, redes sociales, educación sexual integral (ESI), comunidad, empleo, cultura y deportes. Las conclusiones de estos debates se expusieron luego en un plenario de cierre.



En este marco, Descalzo destacó: “Todos celebramos la posibilidad de encontrarnos, porque todos queremos lo mismo: un país independiente, soberano, más justo y solidario y en este tipo de encuentros uno realimenta la fe para una construcción colectiva”.



El encuentro se realiza cada año en conmemoración del Día Nacional de la Juventud, en homenaje a las víctimas de La Noche de los Lápices. En esta edición, al cumplirse 50 años del Golpe de Estado, se inauguró el Tótem “50 años, 50 artistas”, una obra colaborativa realizada entre media centena de artistas locales con el objetivo de mantener viva la memoria sobre los crímenes de la última dictadura cívico-militar. La iniciativa fue declarada de interés municipal por el Honorable Concejo Deliberante.



Respecto a esta fecha, el Intendente remarcó que “los estudiantes desaparecidos en la última dictadura cívico-militar soñaban con un mundo más justo. Esa noche se llevaron pibes, pibas y muchos sueños. Pero no pudieron llevarse sus banderas”. Asimismo, agregó: “Honrar la Memoria es un acto de amor por la Patria. Frente a quienes intentan borrar la historia, reivindicamos la Memoria, la Verdad y la Justicia. Sin memoria no hay futuro ni país posible”.