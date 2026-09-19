Denunció el robo de su camioneta en el Easy de Ituzaingó, sus amigos lo desmintieron y perdió el juicio

La Justicia de Morón rechazó una demanda millonaria contra la sucursal de Easy en Ituzaingó, iniciada por un hombre que aseguraba haber sufrido el robo de su camioneta en la playa de estacionamiento del local. El fallo desestimó el reclamo tras comprobar serias inconsistencias en el relato del demandante y contradicciones insalvables con las declaraciones de sus propios testigos.

La denuncia

El conflicto judicial inició a partir de un hecho denunciado el 5 de septiembre de 2021 por un hombre oriundo oriundo de Chacabuco. Según el demandante, había estacionado su Ford Ranger en el playón del comercio ubicado sobre la Avenida Presidente Perón al 9500.



El hombre relató que, al salir tras realizar unas compras, descubrió que el vehículo había sido sustraído, por lo que decidió exigir una indemnización superior a los tres millones de pesos por daños y perjuicios. En su presentación, acusó a la empresa de abandono y aseguró que la situación lo obligó a contratar un costoso remís para recorrer los casi 180 kilómetros de regreso a su hogar.

El juicio

Sin embargo, durante el proceso tramitado en el Juzgado en lo Civil y Comercial N° 1 de Morón, la versión del denunciante comenzó a desmoronarse. En su demanda, el hombre había asegurado que un guardia de seguridad revisó las grabaciones de las cámaras y le confirmó que un Ford Focus seguía a su camioneta al momento del robo.



Esta afirmación fue desmentida de lleno por la empresa contratada para la vigilancia del predio, que informó a la Justicia que no brindaba servicio de monitoreo por cámaras ni tenía personal asignado al sector del estacionamiento. Además, el juzgado remarcó que la presunta víctima jamás aportó pruebas sobre el llamado al 911 ni sobre la presencia de patrulleros en el lugar.



El quiebre definitivo de la demanda llegó en la etapa de las declaraciones testimoniales. Mientras el titular de la camioneta sostenía haber gastado una suma importante de dinero en un remís para regresar a Chacabuco, sus propios acompañantes declararon bajo juramento que, en realidad, el cuñado de una de las mujeres del grupo había viajado hasta Ituzaingó para buscarlos.



Ante la falta de pruebas fehacientes sobre el robo en ese lugar específico y las marcadas contradicciones, el juez Javier Occhiuzzi resolvió rechazar la demanda en su totalidad e imponerle el pago de las costas procesales al denunciante.