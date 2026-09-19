Ituzaingó fue sede de la Asamblea Zonal de Decisión Niñez: eligieron 10 proyectos comunitarios

Con la participación de más de 200 chicos y chicas de Ituzaingó, Hurlingham, Morón, Merlo, Marcos Paz y Las Heras, se realizó en el Polideportivo La Torcaza la Asamblea Zonal del programa provincial “Decisión Niñez”. El encuentro contó con la presencia del intendente local, Pablo Descalzo.



Durante la jornada desarrollada en el predio de Brandsen y Pringles, los participantes analizaron 31 proyectos vinculados a sus inquietudes e intereses. Al cierre del evento, impulsado para fomentar prácticas democráticas y ciudadanas, los jóvenes votaron para definir las 10 propuestas que serán financiadas.



Decisión Niñez es un programa de la Provincia de Buenos Aires dirigido a chicos de entre 8 y 17 años, quienes forman parte de un presupuesto público participativo. La iniciativa contempla cuatro etapas (inscripción y presentación, asambleas municipales, asambleas zonales e implementación) con propuestas elaboradas por escuelas, grupos scouts, centros culturales y organizaciones comunitarias.



También participaron de la jornada el secretario de Desarrollo Humano, Nahuel Segovia; el secretario de Deportes, Lucas García; y la secretaria del Consejo de Mujeres, Géneros, Diversidad, Niñeces y Adolescencias, Carlina Meert, junto a niños, niñas, familias y docentes.