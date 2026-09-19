La Justicia confirmó la inconstitucionalidad del aumento de tasas municipales aplicado en Merlo

La Justicia dejó firme la declaración de inconstitucionalidad del incremento de tasas municipales de Merlo aprobado a fines de 2017. La resolución se dio tras la causa judicial CENAL S.A. c/ Municipalidad de Merlo S/ Pretensión anulatoria, tramitada en el Juzgado Contencioso Administrativo de Morón, que determinó que la suba de casi el 3.300% aplicada sobre las tasas de la zona rural resultó irrazonable e inconstitucional.



La medida fue confirmada el 17 de junio por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de San Martín, tribunal que ratificó la sentencia de primera instancia y rechazó la apelación presentada por el Ejecutivo municipal por insuficiencia técnica. Dado que el Municipio no interpuso nuevos recursos, el fallo quedó definitivamente firme. En aquel debate legislativo de 2017 en el Concejo Deliberante, la oposición al proyecto fue sostenida únicamente por el concejal Jorge Blanco Schmidt.



A partir de esta decisión judicial, quedan por definir los pasos a seguir respecto a la devolución de los montos abonados por los contribuyentes y la eventual asignación de responsabilidades administrativas, civiles o penales sobre los funcionarios y concejales involucrados en la sanción de la norma.