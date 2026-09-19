Festival Urbano en Moreno: Cazzu encabeza el show de primavera en la Plaza Buján
La Ciudad Diario
Este lunes 21 de septiembre se realizará una nueva edición del Festival Urbano en la Plaza Dr. Buján con entrada libre y gratuita. Conocé los horarios, accesos y la grilla completa de artistas.
Este lunes 21 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Festival Urbano en la Plaza Dr. Buján de Moreno para festejar el Día de la Primavera. El evento, que contará con entrada libre y gratuita, comenzará a las 13:00 horas y tendrá como figura principal a Cazzu, junto a una destacada grilla de músicos nacionales y locales.
La apertura de puertas para el público será a partir de las 12:00 horas. El predio, ubicado sobre la calle Justo Daract 1541 (a metros de la Ruta Provincial 7), dispondrá de dos accesos: el primero por la intersección de Mitre y Quilmes, y el segundo por la calle Arribeños. Desde la organización remarcaron que el festival no se suspende en caso de lluvia.
A lo largo de la jornada, el escenario principal recibirá también a TiziShi, Doly Flackko, Lara91K, Nacho Ag y Fleivor. Además, la escena local tendrá su espacio con las presentaciones de Rojas, Issor, Gabros VLS, Paul L, Mael 5511, Joa1, Fongs Sebas y Vle. El predio también ofrecerá actividades recreativas, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas.
Los asistentes podrán ingresar con termo y mate, comida, bebidas sin alcohol y elementos de belleza o maquillaje. Por el contrario, está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos peligrosos o punzantes. Quienes se trasladen en transporte público pueden llegar mediante la Línea Sarmiento (estaciones Moreno o Paso del Rey) o los colectivos de las líneas 57, 203, 302 y 501.