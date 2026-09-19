Festival Urbano en Moreno: Cazzu encabeza el show de primavera en la Plaza Buján

Este lunes 21 de septiembre se llevará a cabo una nueva edición del Festival Urbano en la Plaza Dr. Buján de Moreno para festejar el Día de la Primavera. El evento, que contará con entrada libre y gratuita, comenzará a las 13:00 horas y tendrá como figura principal a Cazzu, junto a una destacada grilla de músicos nacionales y locales.



La apertura de puertas para el público será a partir de las 12:00 horas. El predio, ubicado sobre la calle Justo Daract 1541 (a metros de la Ruta Provincial 7), dispondrá de dos accesos: el primero por la intersección de Mitre y Quilmes, y el segundo por la calle Arribeños. Desde la organización remarcaron que el festival no se suspende en caso de lluvia.



A lo largo de la jornada, el escenario principal recibirá también a TiziShi, Doly Flackko, Lara91K, Nacho Ag y Fleivor. Además, la escena local tendrá su espacio con las presentaciones de Rojas, Issor, Gabros VLS, Paul L, Mael 5511, Joa1, Fongs Sebas y Vle. El predio también ofrecerá actividades recreativas, feria de emprendedores y propuestas gastronómicas.



Los asistentes podrán ingresar con termo y mate, comida, bebidas sin alcohol y elementos de belleza o maquillaje. Por el contrario, está prohibido el ingreso de bebidas alcohólicas y objetos peligrosos o punzantes. Quienes se trasladen en transporte público pueden llegar mediante la Línea Sarmiento (estaciones Moreno o Paso del Rey) o los colectivos de las líneas 57, 203, 302 y 501.