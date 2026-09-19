Música, carnaval y el show de Fer Palacio: así es la agenda cultural para este fin de semana en Ituzaingó

Si estás buscando planes para los próximos días, el Municipio de Ituzaingó preparó una variada agenda de actividades culturales y recreativas para disfrutar en distintos puntos del distrito. Todas las propuestas son con entrada libre y gratuita, aunque cabe destacar que las actividades al aire libre se suspenden en caso de lluvia.



La programación arranca el sábado 19 de septiembre. De 16 a 19 horas, la Plaza San Martín (Mariano Acosta y 24 de Octubre) recibirá al Patio de Folklore para celebrar el Día del Chamamé con la música de Santiago Torres e artistas invitados. En tanto, de 15 a 18 horas, el Centro de Desarrollo Social San Alberto (Grecia 2640) será sede de "Primavera Urbana", una jornada al aire libre con música, baile, juegos recreativos, clases abiertas y shows en vivo.



La jornada del sábado también contará con actividades recreativas en la Plaza del Sol (Quiroz y Pinto) de 16 a 18 horas. Para los amantes del arte, a las 19 horas se inaugurará la muestra "Esos otros lugares" de Alexander Suárez Páez en la Galería de Arte Municipal (Soler 217), mientras que de 10 a 17 horas se podrá visitar la exposición "Hipermatérico" de Julián Cervini en el Museo Histórico y de Arte Municipal (Olazábal 855).



Por la noche, de 19 a 21:30 horas, se realizará la segunda edición del "Ciclo de Carnaval Ituzainguense" en la Escuela N°1 (Las Heras y Mansilla) junto a la murga "Los Pirados del Oeste". Las entradas gratuitas se deben retirar previamente en el Centro Cultural Ituzaingó (Soler y Mansilla) de 8 a 20 horas.



El domingo 20 de septiembre, la Plaza San Martín volverá a ser el punto de encuentro de 16 a 19 horas con el clásico Baldosón de Tango.



Finalmente, el lunes 21 de septiembre se celebrará el Día de la Primavera y del Estudiante en el Polideportivo La Torcaza (Brandsen y Pringles) de 16 a 20 horas. Habrá shows en vivo, actividades artísticas, juegos deportivos, feria de microemprendedores y un gran cierre a cargo del DJ Fer Palacio.

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