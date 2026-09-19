Morón Sur: más de 1.500 vecinos ya accedieron al Pase Libre Multimodal de la Provincia

A través de un nuevo operativo realizado en la Plaza San José de Morón Sur, ya suman 1.513 los vecinos y vecinas del distrito que accedieron al Pase Libre Multimodal en lo que va de 2026, la credencial provincial que permite viajar de manera gratuita en el transporte público.



La actividad fue coordinada por el Ministerio de Transporte de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Martín Marinucci, y estuvo encabezada por Sibila Botti, directora provincial de Políticas de Género y Estrategias Inclusivas y presidenta del Concejo Deliberante local.



Durante las jornadas de jueves y viernes, personas con discapacidad, trasplantadas o en lista de espera pudieron tramitar su pase presentando el Certificado Único de Discapacidad (CUD) y la documentación correspondiente.



“Seguimos acercando derechos a nuestros vecinos y vecinas a partir de una decisión política muy clara de nuestro ministro, Martín Marinucci: construir un transporte cada vez más accesible e inclusivo, que acompañe a quienes más lo necesitan y garantice igualdad de oportunidades”, señaló Botti tras las jornadas.



El operativo formó parte del programa Organizar Comunidad, impulsado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense junto al Municipio de Morón. En ese marco, los vecinos también pudieron gestionar su DNI, aplicarse la vacuna contra el dengue, acceder a consultas de salud y recibir asesoramiento en defensa del consumidor. A su vez, la cartera de Transporte dispuso un stand con juegos interactivos de educación vial orientado a niñas y niños.