Violenta entradera en Castelar: tres delincuentes armados asaltaron a una familia y huyeron en un Corsa

Una violenta entradera sacudió la tranquilidad de Castelar cuando tres delincuentes armados irrumpieron en una vivienda, redujeron a los propietarios y escaparon con un botín. El dramático episodio generó un fuerte despliegue policial en la zona y, por estas horas, la Justicia rastrea intensamente el vehículo en el que huyó la banda.



El asalto tuvo lugar en una propiedad ubicada sobre la calle Eslovenia al 1400. Según confirmaron fuentes de la investigación, los efectivos policiales llegaron al lugar tras una alerta y se entrevistaron con el hijo de las víctimas. El joven relató los momentos de suma tensión que vivió su familia cuando los tres sujetos armados ganaron el interior de la casa y retuvieron a los moradores para exigirles la entrega de sus pertenencias.



Tras revisar los distintos ambientes del inmueble bajo constantes amenazas, los asaltantes lograron apoderarse de dinero en efectivo, joyas y diversas prendas de vestir.



Una vez concretado el robo, los delincuentes se dieron a la fuga. A partir de las primeras declaraciones de testigos y el relevamiento inicial de las cámaras de seguridad del vecindario, los pesquisas lograron establecer un dato clave: los tres implicados escaparon a bordo de un Chevrolet Corsa de color gris.



Actualmente, la fiscalía N°4 de Morón tomó el control de la causa y ordenó un rastrillaje de las grabaciones de vigilancia, tanto de las cámaras municipales como de los domos privados de la cuadra. El objetivo de estas medidas es reconstruir la ruta de escape del Corsa gris y lograr la pronta identificación y captura de los autores del atraco.