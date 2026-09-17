Dos leyendas de la música uruguaya se presentarán en Ituzaingó

El próximo lunes 30 de noviembre Ituzaingó recibirá a dos destacadas figuras de la música rioplatense: Fernando Cabrera y Hugo Fattoruso. La cita tendrá lugar a las 21 horas en la Casa Sonora, ubicada en Rondeau 173, y se espera que muchas personas que residen en el oeste del conurbano bonaerense se acerquen para disfrutar de una noche más que especial.





Además de la función, los organizadores del evento confirmaron que habrá un buffet donde los asistentes podrán acceder a bebidas y comidas caseras. Las entradas para este encuentro ya se encuentran disponibles a través de la plataforma TuEntrada.com , aunque para cualquier consulta se puede mandar un mensaje directo en las redes oficiales de La Casa Sonora.

Después de agotar las entradas en el Teatro Solís de Montevideo, Cabrera y Fattoruso decidieron salir a presentar todo su talento en vivo con una gira por Argentina, con una escala en el municipio de Ituzaingó.





Hugo Fattoruso, nacido en Montevideo en junio de 1943, se autodefine como un "artesano de la música". Es un eximio pianista, tecladista, acordeonista, vocalista y multiinstrumentista. Desde su niñez, tocando junto a su padre Antonio y su hermano Osvaldo, Fattoruso construyó una carrera prolífica. Vivió en Estados Unidos, Brasil, Argentina y su Uruguay natal, convirtiéndose en un verdadero "músico de músicos". Ha girado por el mundo en infinidad de ocasiones, siendo pieza esencial de bandas legendarias como Los Shakers, OPA, el Trío Fattoruso, y colaborando en formaciones con figuras de la talla de Chico Buarque y Djavan.





Por su parte, Fernando Cabrera es considerado desde hace mucho tiempo como uno de los músicos más importantes y trascendentales de Uruguay, con una popularidad que se ha multiplicado en la última década. Debutó en 1977 con el trío Montresvideo y luego formó parte de Baldío, antes de iniciar su carrera solista en 1984. Cabrera destaca por su lírica poética y su personal forma de ejecutar la guitarra. En 2003 fue elegido como mejor solista internacional por la revista Rolling Stone argentina y, al día de hoy, es un referente indiscutido para las nuevas generaciones de cantautores del Río de La Plata.