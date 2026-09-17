Hazaña “Pincharrata” en Brasil

Con gol de Alexis Castro, Estudiantes derrotó a Corinthians por 1 a 0, y se clasificó a las semifinales de la Copa Libertadores después de 17 años, donde ahora se enfrentará al ganador de Flamengo e Independiente de Valle.



Una noche mágica se vivió en territorio brasileño, donde Estudiantes de La Plata volvió a hacer gala de su histórica estirpe copera, en el Estadio Neo Química Arena.



El primer tiempo fue parejo y, por momentos, ambos equipos tuvieron cierta cautela al momento de atacar.



En condición de visitante y ante una hinchada exultante, los dirigidos por Alexander Medina intentaron controlar el balón y ser creativo para generar situaciones, sin recurrir a los pelotazos o centros aislados.



Por su parte, Corinthians perdió el control de los hilos en la mitad de la cancha en varios tramos del partido.



Pese a eso, ambos equipos parecían estar cómodos con el desarrollo del partido.



La situación más clara del primer tiempo llegó recién a los 42 minutos. Con una jugada iniciada por González Pírez, Joaquín Correa llegó al fondo por izquierda, tiró un centro que fue desviado y en el borde del área remató Tobio Burgos, apenas desviado por el palo derecho de Souza, y así se fueron al entretiempo, con pardas en cero.



En la parte complementaria, los técnicos decidieron no hacer cambios y salieron con los mismos once que habían terminado el primer tiempo.



En los primeros minutos del segundo tiempo, Estudiantes arrancó mejor, metiendo a Corinthians en su propio campo, aunque con poca imaginación para cerrar las jugadas.



El “Pincharrata” recurrió especialmente a los centros desde ambos costados, sin peligrosidad.

A los 7 minutos, el conjunto platense se salvó de una contra. Después de intentar avasallar al dueño de casa en el inicio del segundo tiempo, el elenco brasileño manejó muy bien una contra que luego no pudo conectar Memphis Depay.



El desarrollo del complemento continuó sin demasiadas emociones hasta que, sobre el final, el “Pincha”, que había levantado el nivel en el encuentro, se adelantó en el marcador con un gol de Alexis Castro, que remató de volea un pase de Tomás Palacios.

¡¡PUCHITO EN BRASIL!! Castro metió una tremenda volea para anotar el 1-0 de Estudiantes vs. Corinthians sobre el final.



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Llegando al cierre del match, el árbitro Jesús Valenzuela, a instancias del VAR, sancionó la pena máxima a favor del “Timão” luego de que la pelota impactara en el brazo del defensor Leandro González Pírez.



El neerlandés Memphis Depay fue el encargado de ejecutar el tiro penal, pero envió el disparo por encima del travesaño y desperdició una ocasión inmejorable de llevar el partido a la definición por penales.



Con su victoria por la mínima diferencia, el Pincha se metió en la semifinal de la Copa Libertadores después de 17 años, donde se verá las caras contra el ganador de la llave entre Flamengo e Independiente del Valle, encuentro que hoy jugarán a las 21:30 hs.